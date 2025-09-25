Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління

12:12 25.09.2025 |

Новини IT

Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління

 

Компанія Qualcomm випустила новий флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, який стане основою для майбутніх Android-смартфонів. Qualcomm пояснила, що "Gen 5" означає п'яте покоління преміальних платформ серії 8 після переходу на систему однозначних індексів. Цей чип прийшов на зміну Snapdragon 8 Gen 1 (2021), Gen 2 (2022), Gen 3 (2023) та Elite (2024).

Snapdragon 8 Elite Gen 5 виготовлений за 3-нм техпроцесом та отримав CPU Oryon третього покоління - власні ядра Qualcomm, що прийшли на зміну стандартним ARM. Конфігурація включає два Prime-ядра з частотою до 4,6 ГГц і шість продуктивних ядер до 3,62 ГГц. Порівняно з попереднім поколінням продуктивність зросла на 20%, а енергоефективність - на 35%.

Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління

 

Графічна підсистема представлена новим Adreno GPU, який забезпечує приріст швидкодії на 23% при на 20% меншому споживанні енергії. Додано 18 МБ виділеної пам'яті Adreno High Performance Memory, що знижує затримку доступу та робить ігри ще більш чутливими у керуванні.

ШІ-модуль Hexagon NPU став на 37% швидшим і на 16% ефективнішим на ват. Головний акцент зроблено на локальній роботі агентного штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 також став першим чипом із підтримкою Advanced Professional Video (APV) в Android 16 для майже безвтратного відеозапису. Новий відеопроцесор Dragon Fusion від ArcSoft створює деталізовані кадри, додаючи насичені кольори, тіні та високий динамічний діапазон завдяки оновленому 20-бітному ISP Spectra.

Для звуку передбачено систему Snapdragon Audio Sense. Вона забезпечує професійний рівень запису в будь-яких умовах: HDR-аудіо, шумозаглушення вітру та аудіозум. Qualcomm заявляє, що пристрої зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 навіть можуть замінити професійні мікрофони.

Honor, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Samsung, Sony, vivo, ZTE та інші вже офіційно заявили, що готовлять смартфони з новим чипом. Перші пристрої на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 мають з'явитися вже найближчими днями.

Нагадаємо, компанія MediaTek нещодавно показала свого конкурента Snapdragon 8 Elite Gen 5 - Dimensity 9500. Чип використовує CPU-дизайн третього покоління All Big Core, що поєднує ультраядро з тактовою частотою 4,21 ГГц, три преміумядра та чотири продуктивні ядра, а також чотириканальний накопичувач UFS 4.1.

За матеріалами: mezha.media
 

