Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

11:57 24.09.2025 |

Новини IT

Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

 

Google запустив "бюджетний" тариф Google AI Plus в 40 країнах, і в Україні зокрема, з доступом до провідних інструментів ШІ.

Тариф Google AI Plus включає:

* Доступ до Gemini 2.5 Pro з "вищими лімітами";
* Доступ до моделі створення та редагування зображень Nano Banana з "вищими лімітами;
* Доступ до моделі відеогенерації Veo 3 Fast та створення фільмів Whisk з "вищими лімітами";
* Вбудовану Gemini в Gmail, Документи, Таблиці та інші додатки;
* Вищі ліміти в NotebookLM;
* 200 ГБ пам'яті для Фото, Диска та Gmail.

Розділити усі це переваги можна із рідними чи друзями, але з обмеженням до 5 осіб.

В Україні вартість Google AI Plus стартує від 114,99 грн на місяць протягом перших пів року використання, далі - 224,99 грн. Серед доступних і дорожчих альтернатив: Google AI Pro за 0 грн за перший місяць використання і 909, 99 грн далі; а також Google AI Ultra за 5 699,99 грн/міс. у перші три місяці використання і шалені 11 399,99 грн далі (тут найвищі ліміти і преміумфункції).

Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

 

Окрім України, тариф доступний в таких країнах, як Індонезія, Ангола, Бангладеш, Бенін, Болівія, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Івуар, Єгипет, Сальвадор, Гана, Гаїті, Гондурас, Кенія, Киргизстан, Лаос, Малі, Мексика, Молдова, Марокко, Мозамбік, Непал, Нікарагуа, Нігерія, Пакистан, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, Руанда, Сенегал, Таджикистан, Танзанія, Того, Туніс, Уганда, Узбекистан, В'єтнам, Ємен, Замбія та Зімбабве.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес