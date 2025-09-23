Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт

11:47 23.09.2025 |

Новини IT

 

Норвезька Desert Control представила технологію Liquid NanoClay (LNC), яка здатна перетворювати сухий пісок на родючий ґрунт менш ніж за сім годин.

Суміш глини, води та місцевого ґрунту покриває піщинки тонким шаром, завдяки чому вони утримують вологу й поживні речовини подібно до звичайних чорноземів, йдеться в матеріалі Earth.Org.

За даними розробників, ключова перевага LNC - це швидкість, оскільки формування родючого шару глибиною 30-60 см відбувається за кілька годин, тоді як природним процесам потрібні 10-15 років. Технологію вже випробували в Об'єднаних Арабських Еміратах та США.

LNC створюють механічним змішуванням глини з водою за спеціальних умов, унаслідок чого формується стійка суспензія наночастинок. Після внесення на поля ці частинки обволікають пісок, підвищуючи здатність ґрунту утримувати вологу та живлення для рослин і створюючи сприятливіші умови для кореневих систем.

Розробники заявляють, що застосування LNC дає змогу зменшити потребу в поливі на 65-77%. Водночас спостерігається підвищення врожайності та відновлення корисної ґрунтової мікрофлори, що робить методику перспективною для освоєння посушливих територій і боротьби з деградацією земель.

Очікується, що ширше впровадження технології може знизити споживання води в агросекторі, покращити стан ґрунтів і посприяти цілям сталого розвитку - від продовольчої безпеки до протидії змінам клімату та збереження земельних ресурсів.

Раніше повідомлялось про роль ґрунту в адаптації землеробства до змін клімату, оскільки тільки на родючих ґрунтах можна отримувати максимальну ефективність застосовуючи системи високопродуктивного виробництва.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес