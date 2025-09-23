Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт

Норвезька Desert Control представила технологію Liquid NanoClay (LNC), яка здатна перетворювати сухий пісок на родючий ґрунт менш ніж за сім годин.

Суміш глини, води та місцевого ґрунту покриває піщинки тонким шаром, завдяки чому вони утримують вологу й поживні речовини подібно до звичайних чорноземів, йдеться в матеріалі Earth.Org.

За даними розробників, ключова перевага LNC - це швидкість, оскільки формування родючого шару глибиною 30-60 см відбувається за кілька годин, тоді як природним процесам потрібні 10-15 років. Технологію вже випробували в Об'єднаних Арабських Еміратах та США.

LNC створюють механічним змішуванням глини з водою за спеціальних умов, унаслідок чого формується стійка суспензія наночастинок. Після внесення на поля ці частинки обволікають пісок, підвищуючи здатність ґрунту утримувати вологу та живлення для рослин і створюючи сприятливіші умови для кореневих систем.

Розробники заявляють, що застосування LNC дає змогу зменшити потребу в поливі на 65-77%. Водночас спостерігається підвищення врожайності та відновлення корисної ґрунтової мікрофлори, що робить методику перспективною для освоєння посушливих територій і боротьби з деградацією земель.

Очікується, що ширше впровадження технології може знизити споживання води в агросекторі, покращити стан ґрунтів і посприяти цілям сталого розвитку - від продовольчої безпеки до протидії змінам клімату та збереження земельних ресурсів.

Раніше повідомлялось про роль ґрунту в адаптації землеробства до змін клімату, оскільки тільки на родючих ґрунтах можна отримувати максимальну ефективність застосовуючи системи високопродуктивного виробництва.