Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
11:47 23.09.2025 |
Норвезька Desert Control представила технологію Liquid NanoClay (LNC), яка здатна перетворювати сухий пісок на родючий ґрунт менш ніж за сім годин.
Суміш глини, води та місцевого ґрунту покриває піщинки тонким шаром, завдяки чому вони утримують вологу й поживні речовини подібно до звичайних чорноземів, йдеться в матеріалі Earth.Org.
За даними розробників, ключова перевага LNC - це швидкість, оскільки формування родючого шару глибиною 30-60 см відбувається за кілька годин, тоді як природним процесам потрібні 10-15 років. Технологію вже випробували в Об'єднаних Арабських Еміратах та США.
LNC створюють механічним змішуванням глини з водою за спеціальних умов, унаслідок чого формується стійка суспензія наночастинок. Після внесення на поля ці частинки обволікають пісок, підвищуючи здатність ґрунту утримувати вологу та живлення для рослин і створюючи сприятливіші умови для кореневих систем.
Розробники заявляють, що застосування LNC дає змогу зменшити потребу в поливі на 65-77%. Водночас спостерігається підвищення врожайності та відновлення корисної ґрунтової мікрофлори, що робить методику перспективною для освоєння посушливих територій і боротьби з деградацією земель.
Очікується, що ширше впровадження технології може знизити споживання води в агросекторі, покращити стан ґрунтів і посприяти цілям сталого розвитку - від продовольчої безпеки до протидії змінам клімату та збереження земельних ресурсів.
Раніше повідомлялось про роль ґрунту в адаптації землеробства до змін клімату, оскільки тільки на родючих ґрунтах можна отримувати максимальну ефективність застосовуючи системи високопродуктивного виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg