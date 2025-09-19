Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
14:14 19.09.2025 |
Після декількох місяців тестування Google запускає інтеграцію ШІ-асистента Gemini у Chrome для всіх користувачів. Про це компанія розповіла у своєму блозі.
Google починає розгортання Gemini у Chrome для Mac, Windows, а також мобільних пристроїв. Усі нововведення поки доступні для користувачів у США, але згодом повинні з'явиться й в інших регіонах.
Gemini у Chrome дозволить користувачам швидко отримувати пояснення складної інформації на вебсторінках або стислий її виклад. Також ШІ-асистент пропонує глибшу інтеграцію з іншими сервісами Google, зокрема з Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, ви можете попросити ШІ запланувати для вас зустріч, а якщо ви переглядаєте довге відео на YouTube, Gemini зможе згенерувати таймкоди, за допомогою яких можна швидко переміщатися по ролику.
У найближчі місяці Google ще планує додати до Chrome агентні можливості, тобто Gemini зможе виконувати завдання замість користувачів. Наприклад, компанія каже, що цю функцію можна буде використовувати для щотижневих покупок.
Ще одне нововведення для Chrome - поява ярлика AI Mode в адресному рядку. Цей чат-бот для пошуку Google став доступним усім користувачам нещодавно. Тепер звернутися до нього можна одразу з браузера.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
Бізнес
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин