Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів

14:14 19.09.2025 |

Новини IT

Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів

 

Після декількох місяців тестування Google запускає інтеграцію ШІ-асистента Gemini у Chrome для всіх користувачів. Про це компанія розповіла у своєму блозі.

Google починає розгортання Gemini у Chrome для Mac, Windows, а також мобільних пристроїв. Усі нововведення поки доступні для користувачів у США, але згодом повинні з'явиться й в інших регіонах.

Gemini у Chrome дозволить користувачам швидко отримувати пояснення складної інформації на вебсторінках або стислий її виклад. Також ШІ-асистент пропонує глибшу інтеграцію з іншими сервісами Google, зокрема з Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, ви можете попросити ШІ запланувати для вас зустріч, а якщо ви переглядаєте довге відео на YouTube, Gemini зможе згенерувати таймкоди, за допомогою яких можна швидко переміщатися по ролику.

У найближчі місяці Google ще планує додати до Chrome агентні можливості, тобто Gemini зможе виконувати завдання замість користувачів. Наприклад, компанія каже, що цю функцію можна буде використовувати для щотижневих покупок.

Ще одне нововведення для Chrome - поява ярлика AI Mode в адресному рядку. Цей чат-бот для пошуку Google став доступним усім користувачам нещодавно. Тепер звернутися до нього можна одразу з браузера.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

