Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень

10:58 19.09.2025 |

Новини IT

 

Угода Nvidia з Intel може зміцнити позиції Intel у виробництві чипів наступного покоління, навіть якщо лідер ринку ШІ-чипів прямо не зобов'яжеться використовувати цю технологію для власних процесорів, вважають аналітики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Nvidia інвестувала 5 млрд доларів у Intel, отримавши близько 4% акцій. Компанії домовилися постачати одна одній чипи, щоб створити "кілька поколінь" спільних продуктів. Ці рішення об'єднають центральні процесори Intel і графічні та ШІ-чипи Nvidia за допомогою швидкісної фірмової технології з'єднання NVLink.

На думку експертів, це дає Intel перевагу над конкурентами, такими як Advanced Micro Devices (AMD), оскільки її процесори будуть тісно інтегровані з флагманськими продуктами Nvidia, чого не мають інші сторонні чипи.

Спільні продукти, що перебувають на ранньому етапі розробки й, імовірно, виготовлятимуться на майбутніх виробничих лініях, також можуть опосередковано підтримати виробничий процес Intel 14A, запланований на 2027 рік.

Аналітики називають його критично важливим для успіху компанії. Сама Intel попереджала, що може відмовитися від 14A, якщо не отримає достатньої кількості замовлень для виправдання інвестицій.

"Будь-які відносини з Nvidia зараз, навіть без прямої мови про виробничі послуги, слід розглядати як потенційне розширення партнерства в майбутньому", - зазначив головний аналітик J.Gold Associates Джек Голд, маючи на увазі виробничий підрозділ Intel.

За умовами угоди Intel Foundry постачатиме центральні процесори для спільних продуктів і виконуватиме пакування чипів Nvidia для частини з них. Інженери обох компаній працюватимуть разом, аби перетворити технології Nvidia на готові мікросхеми, виготовлені на потужностях Intel.

Це важливо для обох сторін, адже Intel не завжди використовує власні заводи для виробництва власних розробок, часто покладаючись на тайванську TSMC, так само як і Nvidia.

Якщо Intel постачатиме чипи для спільних продуктів і вони виявляться популярними, таке партнерство може забезпечити необхідні виробничі обсяги, щоб виправдати великі інвестиції у виробництво, пояснюють аналітики.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес