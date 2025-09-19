Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500

Компанія Looking Glass представила нову лінійку моніторів на основі технології Hololuminescent Display (HLD). Виробник уже понад десять років працює на ринку голографічних дисплеїв, але вважає, що саме HLD здатні вивести технологію на якісно новий рівень.

Нові екрани завтовшки лише 1 дюйм підтримують роздільну здатність до 4K і, за словами компанії, створюють "магічні голограми, які можна застосовувати будь-де". Ідея полягає в тому, що HLD зможуть легко замінювати звичайні відеопанелі, які сьогодні використовуються в рекламі, роздрібній торгівлі, освіті та інших сферах.

За даними Looking Glass, HLD створюють "занурювальну тривимірну сцену для будь-якого контенту - без складності традиційних 3D-процесів". Їм не потрібні ні технології відстеження погляду (як в Legion 9i), ні спеціальні окуляри, що робить перегляд зручним для груп людей. Саме ця особливість може стати ключовою для широкого використання дисплеїв у класичних системах цифрових вивісок.

Для творців контенту HLD сумісні зі стандартними 2D-відеопроцесами. Можна поєднувати реальні зйомки, анімацію, інтерактивні застосунки та ШІ-генерацію. На демонстраційній сторінці HLD How It Works показано робочий процес із використанням хромакея, персонажів та Adobe Premiere Pro.

Перші Hololuminescent Display вийдуть у четвертому кварталі цього року. 16-дюймова FHD-модель доступна для передзамовлення за ціною від $1500. У листопаді-грудні компанія почне постачати 27-дюймові 4K HLD, а великі 86-дюймові 4K-моделі очікуються у лютому 2026 року. Ціну на найбільші дисплеї Looking Glass ще не оголосила. Водночас попередні Light Field Displays залишаться доступними для команд, які працюють із 3D-дослідженнями, індустріальною візуалізацією та складними науковими задачами.

Порівняння технологій Looking Glass

Характеристика Hololuminescent Displays (HLD) Light Field Displays (LFD) Створення контенту Стандартні 2D-процеси Спеціалізоване 3D ПЗ Складність налаштування Від простої до середньої, Plug and Play Середня/висока, 3D-інструменти Найкращий контент Люди, продукти, персонажі CAD-моделі, медичні скани, карти рельєфу, візуалізація даних 3D-ефект Фіксована голографічна сцена з глибинними підказками Багаторакурсна паралакc-візуалізація Відстеження погляду Немає Немає Найкраще застосування Цифрова реклама, ритейл, інтерактивні експозиції R&D, медицина, інженерія, 3D-мистецтво Доступні розміри 16”, 27”, 86” 6”, 16”, 27”

Вихід Hololuminescent Display відкриває нові можливості для масового використання голографічних технологій. Завдяки простішому налаштуванню, відсутності спеціальних окулярів і підтримці стандартних 2D-процесів, HLD здатні вийти за межі лабораторій і потрапити в рекламні, освітні та комерційні простори. Це може стати ключовим кроком для того, щоб голографічні дисплеї перестали бути нішевою технологією та почали застосовуватися у повсякденних сферах.