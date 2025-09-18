Джек Ма повернувся в Alibaba

Схоже що Ма Юнь (Ma Yun, більш відомий у світі як Jack Ma), засновник Alibaba, повернувся до активної участі в житті компанії. За словами інсайдерів, його вплив на групу зараз найсильніший за останні п'ять років. На фоні цих повідомлень, 17 вересня акції Alibaba на Гонконгській біржі зросли на 5.28%, до 161.6 HKD - це найвищий рівень за останні чотири роки. Ринкова капіталізація компанії знову перевищила 300 мільярдів HKD.

Представники Alibaba поки що не дали офіційного коментаря щодо повернення Ма Юня, хоча він неодноразово з'являвся в кампусі компанії цього року.

Джек Ма заснував Alibaba Group у 1999 році. У 2002 році компанія почала приносити прибуток і створила ряд суміжних компаній - Alipay, Aliexpress, Tmall, Taobao та інші. З ростом популярності китайський уряд проявляв все більше інтересу до компанії. У 2011 році Ма довелось продати частину Alipay нижче собівартості китайській державній компанії, щоб відповідати законодавству КНР. З часом тиск тільки посилювався і на одному з економічних форумів Джек Ма виступив з критикою китайського уряду через надмірну зарегульованість і відсталість від реалій сучасного світу.

У 2018 році Джек Ма оголосив що покидає управління Alibaba Group. Він відкинув припущення, що це рішення обумовлене тиском уряду і заявив, що втомився і хоче зайнятися меценатством. У 2020 році він залишив усі управлінські посади в групі компаній. З 2020 по січень 2021 року він пропав з медійного простору і ЗМІ почали хвилюватися, що китайські спецслужби могли репресувати нелояльного підприємця. У 2022 році Ма переїхав до Токіо. У 2023 році відбулася реструктуризація прав власності, після якої частка Ма зменшилася до 6%. Група компаній не замінила Джека іншим впливовим власником, а розмила власність і обов'язки між широким колом людей. Про нову систему власності позитивно відгукнулися в китайському уряді, адже тепер не було людини, яка сконцентрувала б в своїх руках надто багато влади щоб проявляти самостійність в прийнятті рішень.

17 лютого 2025 року Джека Ма несподівано запросили на зустріч Сі Цзиньпіна з найбільшими представниками китайської промисловості. Джек Ма на зустрічі з представниками промисловості Фотографію Ма опублікували в державному інформаційному агентстві Сіньхуа, а ім'я з'явилось в ЗМІ, що викликало жваве обговорення в технічній спільноті про реабілітацію після опали.

Вірогідно, Сі вирішив повернути успішного бізнесмена на фоні напружених відносин з США. У самої Alibaba Group ситуація теж погіршилася за цей час - конкуренти і нові гравці (наприклад, Temu, JD.com і Meituan) активно тіснять її на багатьох направленнях. Однак офіційної реабілітації поки що не відбулося, вірогідно це питання ще не затверджено остаточно.