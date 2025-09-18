Фінансові новини
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
17:50 18.09.2025 |
NVIDIA та Intel оголосили про партнерство для розробки кількох поколінь продуктів для центрів обробки даних та ПК. Компанії зосередяться на поєднані NVIDIA NVLink та екосистеми x86 для надання передових рішень клієнтам.
У межах цього партнерства NVIDIA також інвестує $5 мільярдів у звичайні акції Intel за ціною $23,28 за акцію. Інвестиції підлягають звичайним умовам закриття, включаючи необхідні дозволи регуляторних органів.
Intel разом із NVIDIA розроблятиме спеціальні процесори на базі архітектури x86 для центрів обробки даних, які NVIDIA інтегруватиме у свої ШІ-платформи. Для ПК Intel створюватиме системи-на-чипі (SoC) x86 із вбудованими чипами відеокарт NVIDIA RTX. Ці нові SoC дозволять запускати потужні процесори та графіку світового рівня на різних комп'ютерах.
"Ця історична співпраця тісно поєднує штучний інтелект і прискорені обчислювальні технології NVIDIA з процесорами Intel і величезною екосистемою x86 - це злиття двох платформ світового класу. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для нової ери обчислювальної техніки", - каже засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.
Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року уряд США також отримав 10% акцій Intel. За ці акції держава заплатить вже обіцяними грантами на суму $8,9 млрд, які компанії виділила адміністрація колишнього президента США Джо Байдена у межах Chips Act 2022.
