Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC

Microsoft оголосила про $30 млрд інвестицій у Великій Британії до 2028 року, з яких $15,5 млрд становитимуть капітальні вкладення, а ще $15,1 млрд - операційні видатки.

У партнерстві з Nscale компанія збудує суперкомп'ютер із понад 23 000 графічних процесорів (GPU) для підтримки технологій штучного інтелекту, повідомляє CNBC.

Поряд з цим, Nvidia заявила про інвестиції у розмірі 11 млрд фунтів ($15 млрд), разом із Nscale та CoreWeave вона планує розгорнути у Великій Британії обчислювальні потужності для ШІ із 120 000 чипів Blackwell - найбільший для компанії проєкт у Європі.

На цьому тлі, Google також оголосила про інвестиції на 5 млрд фунтів ($6,8 млрд) у розвиток AI та відкриє дата-центр неподалік Лондона, щоб підтримати сервіси Cloud, Workspace, Search і Maps.

OpenAI запускає проєкт Stargate UK із партнерами Nscale та Nvidia: на старті його потужності становитимуть до 8 000 GPU з опцією розширення до 31 000, перший майданчик - Cobalt Park у Ньюкаслі. Salesforce оцінює свої інвестиції у Британії до $6 млрд.

Зазначається, що відповідні оголошення збігаються з візитом президента США Дональда Трампа до Лондона, де може відбутися підписання угоди США - Велика Британія, що має "розблокувати інвестиції та співпрацю" в AI, квантових і ядерних технологіях.

Водночас президент Microsoft Бред Сміт відзначив покращення регуляторного середовища, що зробило можливими такі масштаби інвестицій.

Раніше повідомлялось, що дослідники з Китайської академії наук повідомили про створення SpikingBrain1.0 - великої мовної моделі, що наслідує роботу людського мозку через спайкові нейромережі.