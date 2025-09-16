Фінансові новини
- 16.09.25
- 18:26
RSS
мапа сайту
Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
На AI Technology Conference NVIDIA показала процесор Rubin CPX. Хоча чип призначений для штучного інтелекту, за будовою він схожий на основу GeForce RTX 6090.
Дизайн та наявність деяких компонентів, котрі не обов'язкові для ШІ, натякає на графічне походження та майбутні відеокарти. Блогер та ютубер High Yield, котрий займається аналізом чипів, помітив, що Rubin CPX, здається, містить растрові блоки, процесори відображення та навіть повний набір ROP. Вони не потрібні для роботи виключно зі штучним інтелектом, але важливі для рендерингу графіки. Ентузіаст припускає, що Rubin CPX може бути основою відеокарт RTX 6090.
Згідно з опублікованим рендером, Rubin CPX може інтегрувати 16 кластерів обробки графіки, кожен з 6 TPC (кластерів обробки текстур). Це дає загалом 192 SM, стільки ж, скільки й у GB202. Але якщо припустити, що фінальний ігровий варіант матиме принаймні таку ж конфігурацію, як Blackwell (8 TPC), це призведе до 256 потокових мультипроцесорів. Повна версія також може мати 256 ROP, 512-бітний інтерфейс пам'яті GDDR7 та підтримку PCIe 6.0. Порівняно з графічним процесором GB202 у RTX 5090 зі 192 SM та 176 ROP, ймовірний GR202 демонструє помітне покращення. Звичайно, порівняння та екстраполяція досить умовні, але дають якесь уявлення.
Навіть з урахуванням потенційного бінінгу (близько ~10% вимкнених кристалів), RTX 6090 на базі Rubin CPX з 8 TCP, ймовірно, матиме приблизно 28 000 ядер CUDA - приблизно на 28% більше, ніж у RTX 5090. Якщо Rubin CPX дійсно буде перепрофільований для споживчої графіки, RTX 6090 отримає ривок продуктивності.
Варто зазначити, що те, що NVIDIA поки показала лише художній рендер Rubin CPX. Випуск процесора орієнтований на кінець 2026 року.
