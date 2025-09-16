2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600

Лихі часи настали в літографічній галузі - закон Мура почав пробуксовувати, технології впритул наблизилися до фізичних лімітів кремнію. Щоб забезпечувати приріст продуктивності щороку, виробники збільшують площу кристалу і підвищують частоти, але це шлях в нікуди - ріст тепловиділення треба якимось чином долати в тісному корпусі смартфона.

Про процесор Mediatek Dimensity 2600 відомо небагато (Dimensity 9500 ще тільки мають анонсувати), окрім того, що це буде перший 2-нм процесор Mediatek. Його виготовлятимуть на заводах TSMC, а анонс очікується в другій половині 2026 року.

В китайські соціальній мережі Weibo з'явилось офіційне промо-зображення Mediatek Dimensity 9600, на якому чітко видно масивний радіатор. В тексті повідомлення зазначається, що Mediatek і TSMC нещодавно завершили доопрацювання дизайну Dimensity 9600, тобто архітектура процесора вже визначена, скоро будуть виготовлені перші інженерні зразки (на цьому етапі зрідка вносять лише незначні виправлення дизайну при виявленні критичних проблем), після чого відбуватиметься тривалий процес доведення їх функціональності до стабільного стану на робочих частотах.

Контекст

Не так давно Samsung пройшла точно тими ж граблями. Влітку виробник стикнувся з проблемою, що їх власний 2-нм виробничий процес не зміг забезпечити стабільної роботи майбутнього Exynos 2600 без перегріву. Після цього в липні з'явились повідомлення про те, що виробник інтегрував мідний радіатор в верхню частину процесора для відведення тепла. Exynos 2600 може стати першим 2-нм чипом і має вийти в січні 2026 року в лінійці Galaxy S26.

Apple теж не на магії працює. Нещодавно анонсований iPhone 17 Pro має 3-нм процесор A19 Pro, виготовлений на виробництві TSMC, який отримав величезну камеру з де-іонізованою водою для розсіювання тепла. iPhone 17 Pro і Pro Max швидше за все стануть наймасовішими смартфонами з рідинним охолодженням у світі. Такі настали часи.