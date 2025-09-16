Фінансові новини
16.09.25
- 18:26
- RSS
- мапа сайту
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
11:59 16.09.2025 |
Після рішення суду не змушувати Google продавати браузер Chrome інвестори відреагували зростанням довіри, піднявши ринкову капіталізацію материнської компанії Alphabet до $3 трлн, пише TechCrunch.
Цього результату Google досягла завдяки м'якшому, ніж очікувалось, рішенню судді США Аміта П. Мехти у справі про монополію в пошуку. Замість примусового продажу Chrome компанію зобов'язали лише змінити деякі бізнес-практики.
Ба більше, Google навіть зберегла можливість продовжити платити розробникам браузерів на кшталт Apple та Mozilla, аби пошукова система компанії була встановлена за замовчуванням у Safari та Firefox.
До речі, Alphabet стає четвертою компанією, що досягла цієї відмітки. Попереду неї лише Apple з оцінкою в $3,512 трлн, Microsoft з $3,830 трлн та NVIDIA, яка залишається лідером з рекордною капіталізацією $4,329 трлн.
