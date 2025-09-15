Фінансові новини
- 15.09.25
- 23:08
Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
11:56 15.09.2025 |
Microsoft працює над новою функцією для Windows 11, яка дозволить користувачам запускати тест швидкості мережі безпосередньо з системного трея - без сторонніх додатків чи сайтів. Ця опція вже доступна в останніх тестових збірках Windows 11 для учасників програм Dev і Beta Channel.
Функція реалізована як новий пункт контекстного меню при натисканні правою кнопкою миші на іконку мережі, а також як кнопка в панелі швидких налаштувань Wi-Fi. Обидва варіанти відкривають вбудований інструмент Bing для перевірки швидкості в браузері за замовчуванням. Наразі невідомо, планує Microsoft так і лишити цю реалізацію через браузер, або додасть в пізніших збірках окремий системний застосунок для цього.
Це нововведення стане у пригоді для швидкої діагностики проблем з мережею або перевірки, чи відповідає фактична швидкість інтернету заявленій провайдером. Раніше для цього користувачі переважно зверталися до сайтів на кшталт speedtest.net або використовували сторонні програми.
Функція ще не була офіційно анонсована Microsoft, тому її загальнодоступний реліз очікується протягом наступних місяців.
