- 12.09.25
- 18:23
- RSS
Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
17:42 12.09.2025 |
Qualcomm представляє нове покоління технології зарядки Quick Charge 5 Plus для зарядки потужністю понад 100 Вт. Воно поєднує швидкість попередніх версій з більш холодною, стабільнішою зарядкою та розумнішою, ефективнішою подачею живлення для обчислювальних пристроїв.
Технологія Quich Charge 5 Plus адаптує напругу та струм до потреб пристрою, використовуючи нижчу напругу при вищих струмах, до 20 В при 7 А та потужності 140 Вт для мінімізування виділення тепла.
Для користувачів це забезпечить стабільну максимальну швидкість зарядки без троттлінгу та довший термін служби акумулятора завдяки зменшенню теплового навантаження.
Qualcomm зазначає, що Quick Charge 5 Plus не лише забезпечує швидку зарядку, а й оптимізує енергоспоживання пристроїв. Завдяки інтелектуальному визначенню підключеного пристрою та динамічному контролю подачі енергії, продуктивність під час зарядки залишається стабільною.
На додачу до всього, Quick Charge 5 Plus працюватиме як на майбутніх пристроях, так і буде сумісною з попередніми версіями Quick Charge 2.0, 3.0, 3.0+, 4.0, 4.0+, 5.
Очікується, що нову технологію почнуть впроваджувати в аксесуари пізніше цього року, а вперше Quick Charge 5 Plus можна буде побачити на пристроях, що представлять на Snapdargon Summit 5. Крім того, нова технологія працюватиме з пристроями, які не використовують платформу Snapdragon.
До речі, Qualcomm не перша почала використовувати нижчу напругу. Наприклад, подібне рішення також пропонує OnePlus/OPPO зі своєю технологією SuperVOOC. Вона може забезпечити зарядку потужністю 120 Вт при 11 В / 11 А, або 80 Вт при 11 В / 7,3 А. Втім, завдяки масштабам Qualcomm та широкій сумісності Quick Charge з USB-PPS, поява цієї функції має особливу вагу.
