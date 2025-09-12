Фінансові новини
12.09.25
16:03
Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
Zoox, що належить Amazon, запустила в Лас-Вегасі власний сервіс перевезення пасажирів автомобілями з автопілотом. Перші поїздки можна замовити безплатно через застосунок Zoox, але поки що тільки між популярними точками й навколо Лас-Вегас-Стріп - освітленої неоновими вогнями ділянки бульвару Лас-Вегас з елітними казино-готелями.
Що відомо
Поруч із Resorts World і AREA15 з'явилися спеціальні зони посадки та висадки, де пасажирів зустрічають консультанти Zoox, допомагають розібратися із застосунком і відповідають на запитання про роботаксі.
У застосунку відображаються номер роботаксі, час прибуття та подробиці поїздки. Після завершення можна залишити відгук, щоб допомогти Zoox поліпшити сервіс перед масштабуванням.
Zoox підкреслює, що це перший повністю автономний сервіс райдшерінга з роботаксі, створений з нуля. Гендиректор Айша Еванс (Aicha Evan) заявила, що Лас-Вегас - місто яскравих вражень, і це ідеальне місце для дебюту Zoox.
