Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія

14:04 12.09.2025 |

Новини IT, Транспорт

Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія

 

Zoox, що належить Amazon, запустила в Лас-Вегасі власний сервіс перевезення пасажирів автомобілями з автопілотом. Перші поїздки можна замовити безплатно через застосунок Zoox, але поки що тільки між популярними точками й навколо Лас-Вегас-Стріп - освітленої неоновими вогнями ділянки бульвару Лас-Вегас з елітними казино-готелями.

Що відомо

Поруч із Resorts World і AREA15 з'явилися спеціальні зони посадки та висадки, де пасажирів зустрічають консультанти Zoox, допомагають розібратися із застосунком і відповідають на запитання про роботаксі.

У застосунку відображаються номер роботаксі, час прибуття та подробиці поїздки. Після завершення можна залишити відгук, щоб допомогти Zoox поліпшити сервіс перед масштабуванням.

Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія

 

Zoox підкреслює, що це перший повністю автономний сервіс райдшерінга з роботаксі, створений з нуля. Гендиректор Айша Еванс (Aicha Evan) заявила, що Лас-Вегас - місто яскравих вражень, і це ідеальне місце для дебюту Zoox.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

