Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
09:13 12.09.2025 |
Понад 10 000 користувачів Spotify об'єдналися в колектив Unwrapped, щоб продати свої музичні дані стороннім розробникам, які створюють AI-інструменти для глибшого аналізу стрімінгових звичок. Це викликало серйозне невдоволення у Spotify, яка вважає, що така діяльність порушує її політику.
Що сталося:
Користувачі через платформу Vana продали частину своїх даних (музичні вподобання) компанії Solo AI за $55,000, отримавши близько $5 у криптотокенах кожен. Розробники Unwrapped стверджують, що це - цифрове самовизначення, і користувачі мають право контролювати та монетизувати свої дані. Spotify надіслала попередження про порушення умов використання, але команда Unwrapped каже, що жодного листа не отримувала.
Конфлікт інтересів:
Spotify вважає, що Unwrapped порушує її торгову марку «Wrapped» та заборону на використання даних для AI-моделей.
Представники Electronic Frontier Foundation підтримують право користувачів на доступ і експорт своїх даних, але застерігають від продажу приватної інформації за гроші.
Що далі:
Unwrapped планує розширити доступ до платформи, але стверджує, що Spotify ускладнює процес експорту даних, обмежуючи кількість нових учасників. Розробники сподіваються, що майбутні закони, як-от Digital Choice Act в Юті, змінять ситуацію на користь користувачів.
Зазвичай великі платформи з цифровим вмістом воліють самостійно заробляти на даних користувачів, поставивши останніх перед фактом - знамените «ми оновили політику використання, там є тільки кнопка Прийняти». Але Spotify має додаткову загрозу - стримінгових сервісів десятки, однією із важливих переваг платформи є алгоритми, які допомаають підібрати нові композиції на основі вподобань, а також сотні вручну підібраних плейлистів. Існує загроза, що конкуруючі компанії просто скопом отримають ці дані, проаналізують і створять подібні інструменти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Бізнес
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY