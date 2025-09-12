Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ

09:13 12.09.2025 |

Новини IT

 

Понад 10 000 користувачів Spotify об'єдналися в колектив Unwrapped, щоб продати свої музичні дані стороннім розробникам, які створюють AI-інструменти для глибшого аналізу стрімінгових звичок. Це викликало серйозне невдоволення у Spotify, яка вважає, що така діяльність порушує її політику.

Що сталося:

Користувачі через платформу Vana продали частину своїх даних (музичні вподобання) компанії Solo AI за $55,000, отримавши близько $5 у криптотокенах кожен. Розробники Unwrapped стверджують, що це - цифрове самовизначення, і користувачі мають право контролювати та монетизувати свої дані. Spotify надіслала попередження про порушення умов використання, але команда Unwrapped каже, що жодного листа не отримувала.

Конфлікт інтересів:

Spotify вважає, що Unwrapped порушує її торгову марку «Wrapped» та заборону на використання даних для AI-моделей.
Представники Electronic Frontier Foundation підтримують право користувачів на доступ і експорт своїх даних, але застерігають від продажу приватної інформації за гроші.

Що далі:

Unwrapped планує розширити доступ до платформи, але стверджує, що Spotify ускладнює процес експорту даних, обмежуючи кількість нових учасників. Розробники сподіваються, що майбутні закони, як-от Digital Choice Act в Юті, змінять ситуацію на користь користувачів.

Зазвичай великі платформи з цифровим вмістом воліють самостійно заробляти на даних користувачів, поставивши останніх перед фактом - знамените «ми оновили політику використання, там є тільки кнопка Прийняти». Але Spotify має додаткову загрозу - стримінгових сервісів десятки, однією із важливих переваг платформи є алгоритми, які допомаають підібрати нові композиції на основі вподобань, а також сотні вручну підібраних плейлистів. Існує загроза, що конкуруючі компанії просто скопом отримають ці дані, проаналізують і створять подібні інструменти.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес