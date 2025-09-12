Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ

Понад 10 000 користувачів Spotify об'єдналися в колектив Unwrapped, щоб продати свої музичні дані стороннім розробникам, які створюють AI-інструменти для глибшого аналізу стрімінгових звичок. Це викликало серйозне невдоволення у Spotify, яка вважає, що така діяльність порушує її політику.

Що сталося:

Користувачі через платформу Vana продали частину своїх даних (музичні вподобання) компанії Solo AI за $55,000, отримавши близько $5 у криптотокенах кожен. Розробники Unwrapped стверджують, що це - цифрове самовизначення, і користувачі мають право контролювати та монетизувати свої дані. Spotify надіслала попередження про порушення умов використання, але команда Unwrapped каже, що жодного листа не отримувала.

Конфлікт інтересів:

Spotify вважає, що Unwrapped порушує її торгову марку «Wrapped» та заборону на використання даних для AI-моделей.

Представники Electronic Frontier Foundation підтримують право користувачів на доступ і експорт своїх даних, але застерігають від продажу приватної інформації за гроші.

Що далі:

Unwrapped планує розширити доступ до платформи, але стверджує, що Spotify ускладнює процес експорту даних, обмежуючи кількість нових учасників. Розробники сподіваються, що майбутні закони, як-от Digital Choice Act в Юті, змінять ситуацію на користь користувачів.

Зазвичай великі платформи з цифровим вмістом воліють самостійно заробляти на даних користувачів, поставивши останніх перед фактом - знамените «ми оновили політику використання, там є тільки кнопка Прийняти». Але Spotify має додаткову загрозу - стримінгових сервісів десятки, однією із важливих переваг платформи є алгоритми, які допомаають підібрати нові композиції на основі вподобань, а також сотні вручну підібраних плейлистів. Існує загроза, що конкуруючі компанії просто скопом отримають ці дані, проаналізують і створять подібні інструменти.