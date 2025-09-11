Авторизация

YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео

09:52 11.09.2025

Новини IT

 

YouTube оголосив про повноцінний запуск функції багатомовного аудіо, яка дозволяє авторам додавати дубляж відео різними мовами, передає TechCrunch. Можливість стане доступною для всіх авторів відео упродовж найближчих тижнів.

YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео

 

Функція вперше з'явилася у 2023 році в межах пілотного проєкту, учасниками якого було обмежене коло авторів, зокрема блогери MrBeast, Марк Робер та шеф-кухар Джеймі Олівер. До цього творці контенту співпрацювали зі сторонніми сервісами дубляжу, але згодом YouTube інтегрував автоматизований інструмент для озвучення та перекладу на основі технології Google Gemini. Ця система здатна відтворювати інтонацію та емоції автора під час перекладу.

YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео

 

За даними компанії, автори під час тестування відзначили зростання переглядів. У середньому понад 25% часу перегляду відео з багатомовними доріжками припадало на мови, відмінні від основної. Канал Джеймі Олівера після впровадження функції збільшив кількість переглядів утричі.

Крім того, YouTube з червня тестує багатомовні мініатюри для відео. Обрані автори отримали можливість налаштовувати зображення попереднього перегляду з текстом мовою, яку обирає глядач.

Раніше стало відомо, що YouTube буде жорсткіше контролювати користування сімейними підписками Premium.
За матеріалами: mezha.media
 

