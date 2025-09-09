Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
12:20 09.09.2025 |
Європейська комісія наклала на компанію Google штраф у розмірі майже €3 млрд та зобов'язала припинити практику надання переваг власним сервісам рекламних технологій. Про це пише Bloomberg. Регулятор встановив, що компанія зловживала домінантним становищем, просуваючи власні рекламні біржі на шкоду конкурентам.
Антимонопольна комісарка ЄС Тереса Рібера заявила, що дії Google порушують принципи рівних умов конкуренції, і наголосила на необхідності втручання, коли ринок не забезпечує чесних правил.
Google повідомила про намір оскаржити рішення. Віцепрезидентка компанії з регуляторних питань Лі-Енн Малголланд назвала штраф необґрунтованим та зазначила, що вимоги ЄС можуть ускладнити отримання доходів тисячами європейських компаній.
Ситуація розгортається на тлі напружених торгівельних відносин між ЄС та США. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував європейські заходи проти американських технологічних корпорацій.
У США Google також перебуває під антимонопольним розслідуванням через рекламні технології. Міністерство юстиції готує пропозиції щодо усунення ризиків, пов'язаних із рекламним бізнесом компанії, зокрема можливого продажу платформи Google Ad Manager. Слухання у цій справі заплановане на 22 вересня.
Єврокомісія ще у 2023 році попереджала Google про порушення, пов'язані з пріоритетом власної рекламної біржі. Попередня комісарка Маргрете Вестагер тоді заявляла, що вирішити проблему можна лише шляхом обов'язкового продажу частини бізнесу. За час її роботи Google отримала понад €8 млрд штрафів у трьох окремих справах, хоча частину з них було зменшено або скасовано судами.
Раніше федеральний суд США постановив, що Google може не продавати браузер Chrome у межах антимонопольної справи, але компанія має змінити частину бізнес-практик. Водночас суд зобов'язав Google сплатити $425 млн за порушення конфіденційності користувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку