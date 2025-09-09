Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій

12:20 09.09.2025

Новини IT

 

Європейська комісія наклала на компанію Google штраф у розмірі майже €3 млрд та зобов'язала припинити практику надання переваг власним сервісам рекламних технологій. Про це пише Bloomberg. Регулятор встановив, що компанія зловживала домінантним становищем, просуваючи власні рекламні біржі на шкоду конкурентам.

Антимонопольна комісарка ЄС Тереса Рібера заявила, що дії Google порушують принципи рівних умов конкуренції, і наголосила на необхідності втручання, коли ринок не забезпечує чесних правил.

Google повідомила про намір оскаржити рішення. Віцепрезидентка компанії з регуляторних питань Лі-Енн Малголланд назвала штраф необґрунтованим та зазначила, що вимоги ЄС можуть ускладнити отримання доходів тисячами європейських компаній.

Ситуація розгортається на тлі напружених торгівельних відносин між ЄС та США. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував європейські заходи проти американських технологічних корпорацій.

У США Google також перебуває під антимонопольним розслідуванням через рекламні технології. Міністерство юстиції готує пропозиції щодо усунення ризиків, пов'язаних із рекламним бізнесом компанії, зокрема можливого продажу платформи Google Ad Manager. Слухання у цій справі заплановане на 22 вересня.

Єврокомісія ще у 2023 році попереджала Google про порушення, пов'язані з пріоритетом власної рекламної біржі. Попередня комісарка Маргрете Вестагер тоді заявляла, що вирішити проблему можна лише шляхом обов'язкового продажу частини бізнесу. За час її роботи Google отримала понад €8 млрд штрафів у трьох окремих справах, хоча частину з них було зменшено або скасовано судами.

Раніше федеральний суд США постановив, що Google може не продавати браузер Chrome у межах антимонопольної справи, але компанія має змінити частину бізнес-практик. Водночас суд зобов'язав Google сплатити $425 млн за порушення конфіденційності користувачів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google, ЄС
 

