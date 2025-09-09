Фінансові новини
- 09.09.25
- 14:41
- RSS
- мапа сайту
Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
12:10 09.09.2025
Google оновила довідкову сторінку Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers, вперше чітко вказавши обмеження для різних тарифів.
Користувачі без підписки отримують до 5 запитів Gemini 2.5 Pro на день, з підпискою AI Pro за 909 грн - 100, а AI Ultra за 5 699 грн - 500. Для користувачів без підписки також діє ліміт у 5 звітів Deep Research та 100 згенерованих зображень на добу. У тарифах Pro та Ultra цей ліміт збільшується до 1 000 зображень.
Раніше Google використовувала розмиті формулювання на кшталт "обмежений доступ" або "ми можемо іноді встановлювати ліміти", не вказуючи конкретних цифр. Тепер користувачі можуть точно оцінити, який обсяг роботи доступний у кожному плані.
Нагадаємо, Google зараз готується до презентації 1 жовтня 2025 року, на якій представлять нові продукти Nest та інтеграцію Gemini у Google Home.
