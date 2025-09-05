Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів

11:52 05.09.2025 |

Новини IT

 

Федеральний суд США зобов'язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності шляхом збору даних мільйонів користувачів навіть після того, як вони вимкнули функцію відстеження у своїх облікових записах Google.

Як повідомляє BBC, суд визнав техгіганта винним за двома з трьох звинувачень у порушенні конфіденційності, але зазначив, що дії компанії не були зловмисними.

Зазначається, що груповий позов, який був поданий у липні 2020 року, охоплював близько 98 млн користувачів Google і 174 млн пристроїв, а позивачі вимагали компенсацію у розмірі більше $31 млрд. Позивачі також заявляли, що Google отримала доступ до їхніх мобільних пристроїв для збору, збереження та використання даних навіть після того, як вони вимкнули функцію відстеження.

У позові сказано, що практика збору даних Google поширювалася на сотні тисяч додатків для смартфонів, включаючи застосунки для Uber і Lyft, гігантів онлайн-продажів Alibaba і Amazon, а також соцмереж Meta - Facebook та Instagram.

"Це рішення неправильно тлумачить принципи роботи наших продуктів, і ми подамо апеляцію. Наші інструменти конфіденційності дають людям контроль над своїми даними, і коли вони відключають персоналізацію, ми поважаємо їхній вибір", - заявив представник компанії Google в інтерв'ю ВВС.

За словами адвоката позивачів Девіда Бойєса, сторона, яку він представляє, дуже задоволена вердиктом присяжних. Своєю чергою у Google стверджують, що коли користувачі відключають функцію "Історія програм та веб-пошуку" у своєму обліковому записі, компанії, які використовують Google Analytics, можуть як і раніше збирати дані про використання сайтів і програм, однак ця інформація не ідентифікує окремих користувачів та відповідає їх вибору конфіденційності.

Цього тижня акції Alphabet, материнської компанії Google, підскочили більш ніж на 9% після того, як федеральний суддя США ухвалив рішення, що Google не зобов'язана продавати браузер Chrome, але повинна ділитися інформацією з конкурентами.

Як ми писали раніше, вслід за збереженням Chrome та Android, суд також залишає Google можливість вкладати угоди для встановлення пошукової системи за замовчуванням у браузерах сторонніх розробників, як-от з Apple та Mozilla. Google платить Apple $26 млрд, аби Google Search був пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Для Mozilla, що розробляє Firefox, ця угода є критично важливою для виживання й без неї компанія втратила б левову частку прибутків.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес