Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600

Після тривалого періоду невизначеності нарешті прийшли позитивні новини від корейців. Samsung офіційно готується до масового виробництва Exynos 2600 - першого мобільного чипа бренду, створеного за 2-нм техпроцесом GAA. Для компанії це не просто оновлення - це спроба повернути довіру до Exynos після кількох невдалих поколінь. В поточному поколінні флагманів S25 компанії довелося зовсім відмовитися від використання власних чипів і перейти на продукцію американської Qualcomm.

Ключові особливості Exynos 2600:

* 2-нм GAA техпроцес - сучасний технологічний процес і конкурентна щільність транзисторів

* Heat Pass Block - нова технологія охолодження, яка має вирішити проблеми з перегрівом, що переслідували інженерні версії Exynos

* Архітектура CPU: 1 суперядро - до 3.8 ГГц

* 3 продуктивних ядра - до 3.26 ГГц

* 6 енергоефективних ядер - до 2.76 ГГц

Очікується, що Exynos 2600 буде встановлено в деяких моделях Galaxy S26, залежно від регіону. Інші моделі, традиційно, отримають Snapdragon 8 Elite Gen 5.

На початку 2020-х Samsung відстала в освоєнні передових технологічних процесів виробництва чипів. Це призвело до того, що від послуг компанії відмовилися інші компанії (до прикладу - Nvidia в лінійці GeForce 40 і Google в Tensor G5), а потім і у власні флагмани довелось встановлювати процесори і пам'ять інших компаній.

Ця ситуація сильно вплинула на прибутковість конгломерату і корейська влада навіть амністувала у 2021 році попереднього керівника компанії Лі Чже Йона, якого засудили за корупцію, щоб він виправив системні проблеми в компанії. Це пов'язано з особливостями традиційної структури південнокорейських компаній, великі корпорації є так званими чеболями, тобто сімейними підприємствами. Усі ключові посади в таких компаніях належать одній сім'ї і, скажімо рада директорів, не може замінити некомпетентного керівника, це може зробити лише керуюча сім'я. Така структура бізнесу має вразливості якщо в сім'ї не залишається компетентних керівників, як це сталося з Daewoo, яка попри співставні з Samsung розміри не змогла подолати наслідки азійської фінансової кризи 1998 року і була ліквідована через банкрутство. Такі гіганти, як Samsung, LG чи Hyndai формують більшу частину бюджету Південної Кореї, тому влада пильно слідкує за їх фінансовим здоров'ям.

Це перший серйозний крок Samsung у відповідь на освоєння TSMC технології 2nm, масове впровадження якої відбудеться наприкінці 2025 року. Через політичну турбулентність уже стало відомо про подорожчання усіх чипів TSMC, які базуються на сучасних технологіях. Те саме відбувається і з виробництвом чипів пам'яті, тому Samsung потрібно в найшвидшому темпі освоювати власне виробництво сучасної мікроелектроніки щоб мати кращу фінансову і переговорну позицію.