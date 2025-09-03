Фінансові новини
- 03.09.25
- 18:01
Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
13:00 03.09.2025
Компанія Anthropic успішно завершила новий раунд фінансування, залучивши $13 млрд і піднявши свою оцінку до $183 млрд, включаючи вже раніше залучені кошти. Це робить стартап одним із найдорожчих у світі.
Раунд очолили Iconiq Capital, Fidelity Management та Lightspeed Venture Partners, а також брали участь GIC, Insight Partners і Qatar Investment Authority (QIA).
Спочатку Anthropic планувала залучити $5 млрд, потім збільшила ціль до $10 млрд, і в результаті досягла $13 млрд завдяки високому попиту інвесторів. За словами компанії, інвестиції "підтверджують безпрецедентне зростання Anthropic і зміцнюють її позиції як провідної ШІ-платформи для бізнесу, розробників та просунутих користувачів".
Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, позиціонує себе як безпечна та надійна компанія. Її чатбот Claude та технології мають попит серед підприємств у фінансах, охороні здоров'я та серед розробників.
Річний дохід компанії виріс із $1 млрд на початку 2025 року до понад $5 млрд у серпні, а кількість бізнес-клієнтів сягнула 300 000. Інструмент Claude Code генерує понад $500 млн річного доходу, а його використання за три місяці зросло у 10 разів.
Попри успіх, Anthropic стикається з конкуренцією, зокрема OpenAI та Google, які також розробляють ШІ-інструменти для кодування. Компанія планує використати нові кошти для задоволення попиту підприємств, подальших досліджень у сфері безпеки та міжнародної експансії.
