Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android

09:47 03.09.2025 |

Новини IT

 

Окружний суддя США Аміт Мехта ухвалив рішення за яким Google може зберегти у власності браузер Chrome та операційну систему Android.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому суд зобов'язав Google ділитися даними з конкурентами, щоб відкрити конкуренцію в онлайн-пошуку.

Акції материнської компанії Google, Alphabet піднялися на 7,2% у вівторок 2 вересня під час подовжених торгів, оскільки інвестори привітали рішення судді, яке також дозволяє Google продовжувати вигідний союз із Apple, що, на думку антимонопольних органів, витіснило конкурентів у сфері пошуку.

Акції Apple піднялися на 3%.

Хоча обмін даними з конкурентами посилить позиції суперників Google у рекламному бізнесі, відсутність необхідності продавати Chrome або Android усуває головну проблему для інвесторів, які вважають їх ключовими елементами загального бізнесу Google.

Google стикається з серйозною загрозою з боку все більш популярних інструментів штучного інтелекту, включаючи популярний чат-бот ChatGPT від OpenAI, які вже підривають домінування Google.

Якщо їм буде дозволено отримати доступ до даних, якими Google зобов'язаний ділитися, компанії, що займаються штучним інтелектом, зможуть посилити розвиток чат-ботів, а в деяких випадках - пошукових систем і веб-браузерів на базі штучного інтелекту.

Google в своєму блозі висловив занепокоєння, що обмін даними "вплине на наших користувачів та їхню конфіденційність, і ми ретельно вивчаємо це рішення".

Google раніше заявляв, що планує подати апеляцію, а це означає, що можуть минути роки, перш ніж компанія буде зобов'язана виконати рішення суду. Справа, ймовірно, закінчиться у Верховному суді.

За матеріалами: Економічна правда
 

