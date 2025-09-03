Фінансові новини
Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
08:45 03.09.2025 |
Dolby Laboratories анонсувала друге покоління свого стандарту HDR для телевізорів - Dolby Vision 2. Як повідомляє Engadget, компанія представила нову технологію на виставці IFA 2025. Hisense стане першим виробником телевізорів, який виведе Dolby Vision 2 на ринок.
Dolby Vision 2 створений для сучасних телевізорів та враховує розширені інструменти для контенту. Основою технології є Content Intelligence - система, яка автоматично адаптує зображення до того, що ви дивитеся, і умов освітлення у кімнаті. Вона включає Precision Black для кращої видимості темних сцен, Light Sense для підлаштування під навколишнє освітлення, а також Sports і Gaming Optimization для поліпшення передачі динаміки у спортивних трансляціях і іграх.
Новинка підтримує двостороннє тональне відтворення (bi-directional tone mapping), що дозволяє телевізорам преміумкласу демонструвати вищу яскравість, насичені кольори та чіткий контраст при збереженні задуму авторів. Серед нових функцій також Authentic Motion - система керування рухом, яка робить сцени більш "кінематографічними".
Dolby Vision 2 буде доступний у двох версіях: Dolby Vision 2 Max для преміальних моделей з максимальною потужністю обробки та стандартна версія для доступніших телевізорів.
Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
