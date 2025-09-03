Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів

08:45 03.09.2025 |

Новини IT

Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів

 


Dolby Laboratories анонсувала друге покоління свого стандарту HDR для телевізорів - Dolby Vision 2. Як повідомляє Engadget, компанія представила нову технологію на виставці IFA 2025. Hisense стане першим виробником телевізорів, який виведе Dolby Vision 2 на ринок.

Dolby Vision 2 створений для сучасних телевізорів та враховує розширені інструменти для контенту. Основою технології є Content Intelligence - система, яка автоматично адаптує зображення до того, що ви дивитеся, і умов освітлення у кімнаті. Вона включає Precision Black для кращої видимості темних сцен, Light Sense для підлаштування під навколишнє освітлення, а також Sports і Gaming Optimization для поліпшення передачі динаміки у спортивних трансляціях і іграх.

Новинка підтримує двостороннє тональне відтворення (bi-directional tone mapping), що дозволяє телевізорам преміумкласу демонструвати вищу яскравість, насичені кольори та чіткий контраст при збереженні задуму авторів. Серед нових функцій також Authentic Motion - система керування рухом, яка робить сцени більш "кінематографічними".

Dolby Vision 2 буде доступний у двох версіях: Dolby Vision 2 Max для преміальних моделей з максимальною потужністю обробки та стандартна версія для доступніших телевізорів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес