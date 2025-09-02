Авторизация

Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї

17:33 02.09.2025 |

Новини IT

 

Китайські науковці з Пекінського університету та Міського університету Гонконгу представили перший у світі мультичастотний чип 6G.

Цей чип здатен підтримувати швидкість мобільного інтернету у понад 100 Гбіт/с, забезпечуючи надшвидкісне з'єднання, низьку затримку та інтеграцію з системами штучного інтелекту, які керуватимуть мережами і оптимізуватимуть їхню роботу в режимі реального часу. Для цього мережі 6G мають працювати у широкому частотному діапазоні, від стандартних мікрохвиль до хвиль із частотою у кілька ТГц. Поточна технологія 5G використовує обмежений набір радіочастот, аналогічний тим, що використовували бездротові технології попередніх поколінь.

Розмір нового чипа складає 11×1,7 мм. Він працює у діапазоні частот від 0,5 до 115 ГГц. Зазвичай для покриття такого діапазону необхідно не менше 9 окремих радіосистем.

"Пропонована нами система є значним кроком до майбутніх повноспектральних та універсальних бездротових мереж. Це забезпечує реконфігурований повноканальний бездротовий зв'язок з покращеною пропускною здатністю, швидкістю передачі даних та функціональністю системи в порівнянні з попередніми демонстраційними зразками бездротового зв'язку з використанням фотоніки", - зазначають китайські розробники.

Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї

 Надширокосмугова інтегрована фотоніка, що забезпечує підтримку бездротових мереж із широким спектром застосування/Nature

Одним з інноваційних рішень китайських науковців стало розміщення всіх ключових компонентів бездротової системи на одному крихітному чипі з ніобату літію у вигляді наноплівки. Чип також використовує інноваційний метод генерації та передачі сигналів.

Спочатку широкосмуговий електрооптичний модулятор перетворює бездротові сигнали на оптичні. Потім ці сигнали проходять через оптоелектронні генератори для генерації необхідних радіочастот. Ці генератори використовують світло та електрику для створенння стабільних і чистих сигналів у діапазоні від мікрохвиль до терагерцових хвиль. У ході випробувань система досягла перебудови частоти до 6 ГГц за 180 мікросекунд.

Хоча розробка єдиного чипа, що працює на всіх частотах, є значним проривом, ця технологія все ще знаходиться на ранній стадії розвитку. Багато експертів очікують, що комерційні мережі 6G почнуть розгортатися близько 2030 року.

До цього необхідно зробити велику роботу зі створення необхідної інфраструктури та сумісних пристроїв. Однак поява надшвидкісного з'єднання відкриє шлях до нової хвилі послуг та інновацій, які можуть кардинально змінити те, як ми використовуємо інтернет, забезпечити роботу розумних міст і, на думку деяких вчених, практично кожен аспект нашого життя.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

