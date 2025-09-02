Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв

Згідно зі свіжими даними аналітичного агентства Statcounter, Google Chrome продовжує домінувати на ринку браузерів, досягнувши рекордної частки в 70.25%.

Статистика наочно підтверджує популярність Google Chrome серед користувачів усього світу як на PC, так і на мобільних пристроях.

На другому місці Microsoft Edge, який утримує 11.8% ринку. Незважаючи на незначне зростання (всього +0.01%), відрив від Chrome залишається колосальним.

Safari від Apple посідає третю позицію з 6.34%, показавши помітний приріст (+1.04%) порівняно з попереднім місяцем, але і це крапля в морі порівняно з Chrome.

Решта браузерів демонструють зниження:

* Firefox - 4.94% (-0.36%)

* Opera - 2.06% (-0.13%).

У сегменті мобільних браузерів Chrome також лідирує з часткою 69.15%, за ним ідуть Safari (20.32%) і Samsung Internet (3.33%). Edge на мобільних пристроях практично непомітний - лише 0.59%.