Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв

16:38 02.09.2025 |

Новини IT

 

Згідно зі свіжими даними аналітичного агентства Statcounter, Google Chrome продовжує домінувати на ринку браузерів, досягнувши рекордної частки в 70.25%.

Статистика наочно підтверджує популярність Google Chrome серед користувачів усього світу як на PC, так і на мобільних пристроях.

На другому місці Microsoft Edge, який утримує 11.8% ринку. Незважаючи на незначне зростання (всього +0.01%), відрив від Chrome залишається колосальним.

Safari від Apple посідає третю позицію з 6.34%, показавши помітний приріст (+1.04%) порівняно з попереднім місяцем, але і це крапля в морі порівняно з Chrome.

Решта браузерів демонструють зниження:

* Firefox - 4.94% (-0.36%)
* Opera - 2.06% (-0.13%).

Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв

 

У сегменті мобільних браузерів Chrome також лідирує з часткою 69.15%, за ним ідуть Safari (20.32%) і Samsung Internet (3.33%). Edge на мобільних пристроях практично непомітний - лише 0.59%.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес