Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
16:38 02.09.2025 |
Згідно зі свіжими даними аналітичного агентства Statcounter, Google Chrome продовжує домінувати на ринку браузерів, досягнувши рекордної частки в 70.25%.
Статистика наочно підтверджує популярність Google Chrome серед користувачів усього світу як на PC, так і на мобільних пристроях.
На другому місці Microsoft Edge, який утримує 11.8% ринку. Незважаючи на незначне зростання (всього +0.01%), відрив від Chrome залишається колосальним.
Safari від Apple посідає третю позицію з 6.34%, показавши помітний приріст (+1.04%) порівняно з попереднім місяцем, але і це крапля в морі порівняно з Chrome.
Решта браузерів демонструють зниження:
* Firefox - 4.94% (-0.36%)
* Opera - 2.06% (-0.13%).
У сегменті мобільних браузерів Chrome також лідирує з часткою 69.15%, за ним ідуть Safari (20.32%) і Samsung Internet (3.33%). Edge на мобільних пристроях практично непомітний - лише 0.59%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
Бізнес
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі