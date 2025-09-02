Фінансові новини
Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
15:36 02.09.2025 |
Підключення мобільного пристрою до комп'ютера на Windows 11 отримає нову функцію - синхронізацію буфера обміну з Android. Microsoft вже тестує нову можливість у каналі для розробників, повідомляє Windows Latest.
Щоб нова функція запрацювала, користувачам потрібно увімкнути Access PC's clipboard у налаштуваннях смартфона в розділі "Пристрої" та мати смартфон, прив'язаний через Phone Link до того ж облікового запису Microsoft. Крім того, слід активувати "Журнал буфера обміну".
Виконавши ці кроки, скопійований на комп'ютері з Windows 11 вміст почне відображатися на Android пристрої. Ба більше, наразі нова функція не має обмежень щодо клавіатури смартфона й працює на GBoard та клавіатурі Samsung. Жодних додаткових дій для налаштування клавіатури робити не потрібно.
