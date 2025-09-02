Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu

Qualcomm готує справжній прорив: новий флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримає рекордну частоту 4.74 ГГц у версії для Galaxy S26. Це - найвищий показник серед мобільних процесорів на ринку.

Що відомо про архітектуру Snapdragon 8 Elite Gen 5

* 2 головні ядра - 4.61 ГГц (у Galaxy S26 - 4.74 ГГц)

* 6 продуктивних ядер - 3.63 ГГц

* GPU Adreno 840 - 1.2 ГГц

* Результат в AnTuTu v11 - понад 4 000 000 балів

Перші смартфони з чипом:

Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus, Realme - отримають базову версію на 4.61 ГГц. Samsung Galaxy S26 - отримає ексклюзивну розігнану версію на 4.74 ГГц.

Коли чекати:

Анонс чипу очікується на Snapdragon Summit 23 вересня. Реальні пристрої з'являться у четвертому кварталі 2025 року. Анонс конкурента MediaTek Dimensity 9500 очікується 22 вересня. Apple iPhone 17 з A19 Pro - презентують 9 вересня. Вересень обіцяє бути гарячим: три гіганти мобільних чипів - Qualcomm, MediaTek і Apple - виходять на арену з новими флагманами.