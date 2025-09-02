Фінансові новини
Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
13:18 01.09.2025 |
Qualcomm готує справжній прорив: новий флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримає рекордну частоту 4.74 ГГц у версії для Galaxy S26. Це - найвищий показник серед мобільних процесорів на ринку.
Що відомо про архітектуру Snapdragon 8 Elite Gen 5
* 2 головні ядра - 4.61 ГГц (у Galaxy S26 - 4.74 ГГц)
* 6 продуктивних ядер - 3.63 ГГц
* GPU Adreno 840 - 1.2 ГГц
* Результат в AnTuTu v11 - понад 4 000 000 балів
Перші смартфони з чипом:
Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus, Realme - отримають базову версію на 4.61 ГГц. Samsung Galaxy S26 - отримає ексклюзивну розігнану версію на 4.74 ГГц.
Коли чекати:
Анонс чипу очікується на Snapdragon Summit 23 вересня. Реальні пристрої з'являться у четвертому кварталі 2025 року. Анонс конкурента MediaTek Dimensity 9500 очікується 22 вересня. Apple iPhone 17 з A19 Pro - презентують 9 вересня. Вересень обіцяє бути гарячим: три гіганти мобільних чипів - Qualcomm, MediaTek і Apple - виходять на арену з новими флагманами.
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo