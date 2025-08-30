Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню

23:05 29.08.2025 |

Новини IT

 

Південнокорейські дослідники з Пхоханського університету науки та технологій (POSTECH) та Сеульського національного університету (SNU) виявили новий оксидний матеріал, здатний виробляти велику кількість чистого водню з використанням виключно тепла, без додаткових викидів вуглецю.

Група під керівництвом професора Хенгю Цзіня та доктора Донгю Лі з POSTECH у співпраці з професором Ін-Хо Чоном та доктором Джунхеном Намом з Сеульського національного університету визначила (MgMnCo)0.65Fe0.35Oy як високоефективний оксид, який генерує водень. Об'єднавши термодинамічні бази даних із прискореним моделюванням, вони змогли проаналізувати понад 1 тис. станів матеріалів всього за 24 години - більш ніж у 7 тис. разів швидше, ніж традиційні підходи, які зазвичай вимагали не менш ніж цілий тиждень для дослідження одного стану.

Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню

 Схематичне зображення високопродуктивного скринінгу для розробки високоефективного циклу виробництва водню/POSTECH

За результатами комп'ютерного відбору перспективних кандидатів та експериментальної перевірки, було підтверджено, шо інноваційний матеріал досягає рекордних показників з генерації водню та ефективності термічного перетворення. Окрім виробництва водню ця технологія може застосовуватись в інших галузях, що вимагають ефективних окислювально-відновлюваних матеріалів, таких як риформінг метану для вилучення водню з природного газу, переробка акумуляторних батарей для вилучення цінних металів, а також процеси окислення-відновлення металів у сталеливарному виробництві.

Термодинамічний аналіз на основі CALPHAD - високоефективної системи для двостадійного термохімічного розщеплення води в умовах пом'якшеної окислювально-відновлюваної реакції та спектроскопічний аналіз електронної структури показують, що чудові окислювально-відновлювані характеристики цього матеріалу обумовлені одночасною участю катіонів Fe та Mn. Ця подвійна активна особливість виявлена ​​вперше у феритових циклах, що відкриває значні можливості для вивчення нових багатокатіонних феритових систем у суміжній галузі досліджень.

"Це дослідження значно скорочує терміни розробки матеріалів для водню, істотно наближаючи комерціалізацію", - пояснює професор Хенгю Цзінь з POSTECH.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Advanced Science.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,02 0,05 41,3300  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,01 0,02 48,2300  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес