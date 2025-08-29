Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1

13:02 29.08.2025 |

Новини IT

 

Компанія Microsoft оголосила про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, які були повністю розроблені та навчені її внутрішніми командами.

Модель MAI-Voice-1 є першою моделлю компанії для генерації природного мовлення, а MAI-1-preview - це текстова модель, яка стала першим фундаментальним ШІ-рішенням Microsoft, створеним з нуля.

MAI-Voice-1 вже інтегрована у функції Copilot Daily та Podcast. Текстова модель MAI-1-preview наразі доступна для тестування на платформі LMArena, а найближчим часом її планують застосовувати у вибраних сценаріях Copilot.

За словами керівника підрозділу Microsoft AI Мустафи Сулеймана, обидві моделі були створені з акцентом на ефективність і економічність. MAI-Voice-1 працює на одному графічному процесорі, тоді як MAI-1-preview була навчена на приблизно 15 тисячах GPU Nvidia H-100. Для порівняння, модель Grok від xAI потребувала понад 100 тисяч таких чипів.

Сулейман зазначив, що ключовим у навчанні моделей є точний вибір даних, які справді сприяють навчанню, без витрат обчислювальних ресурсів на малоефективні токени.

Попри те, що Microsoft Copilot наразі базується на технологіях GPT від OpenAI, запуск власних моделей свідчить про прагнення компанії до автономності у сфері ШІ. Сулейман також повідомив, що Microsoft має п'ятирічний план розвитку, який фінансується щоквартально.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес