Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
13:02 29.08.2025
Компанія Microsoft оголосила про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, які були повністю розроблені та навчені її внутрішніми командами.
Модель MAI-Voice-1 є першою моделлю компанії для генерації природного мовлення, а MAI-1-preview - це текстова модель, яка стала першим фундаментальним ШІ-рішенням Microsoft, створеним з нуля.
MAI-Voice-1 вже інтегрована у функції Copilot Daily та Podcast. Текстова модель MAI-1-preview наразі доступна для тестування на платформі LMArena, а найближчим часом її планують застосовувати у вибраних сценаріях Copilot.
За словами керівника підрозділу Microsoft AI Мустафи Сулеймана, обидві моделі були створені з акцентом на ефективність і економічність. MAI-Voice-1 працює на одному графічному процесорі, тоді як MAI-1-preview була навчена на приблизно 15 тисячах GPU Nvidia H-100. Для порівняння, модель Grok від xAI потребувала понад 100 тисяч таких чипів.
Сулейман зазначив, що ключовим у навчанні моделей є точний вибір даних, які справді сприяють навчанню, без витрат обчислювальних ресурсів на малоефективні токени.
Попри те, що Microsoft Copilot наразі базується на технологіях GPT від OpenAI, запуск власних моделей свідчить про прагнення компанії до автономності у сфері ШІ. Сулейман також повідомив, що Microsoft має п'ятирічний план розвитку, який фінансується щоквартально.
