Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
11:55 29.08.2025 |
Microsoft продовжує популяризацію сервісу Xbox Cloud Gaming і оголосила, що тепер ним зможуть користуватися не тільки передплатники найдорожчого тарифу Game Pass.
Американська компанія повідомила, що в програмі Xbox Insiders почалося тестування доступності Xbox Cloud Gaming для передплатників базових тарифів Game Pass Core і Standard.
Користувачі можуть запускати ігри з каталогу Game Pass і власної бібліотеки на будь-якому пристрої - смартфоні, планшеті, смарт-TV та інших гаджетах, де доступний Xbox Cloud Gaming.
Єдина умова для коректної роботи сервісу (крім підписки на Game Pass) - це необхідність стабільного підключення до інтернету і, в ідеалі, наявність контролера Xbox.
Крім того, учасники Xbox Insiders з підпискою Core або Standard отримають доступ до деяких версій ігор на PC.
