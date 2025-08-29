Фінансові новини
TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
09:51 29.08.2025 |
Компанія TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, готується до спорудження першого заводу з виробництва чипів за технологією 1,4 нанометра. За даними Economic News Daily, будівництво розпочнеться раніше запланованого терміну - вже в жовтні 2025 року. Початкові інвестиції можуть сягнути 1,5 трильйона тайванських доларів, що еквівалентно приблизно $49 млрд.
Новий об'єкт, під назвою "Fab 25", буде розташований у Центральному науковому парку Тайваню поблизу міста Тайчжун. На території комплексу планується зведення чотирьох виробничих ліній. Перший завод має розпочати пробне виробництво до кінця 2027 року. Повномасштабний запуск очікується у другій половині 2028 року.
TSMC вже повідомила своїх постачальників про необхідність пришвидшення поставок обладнання для запуску нового техпроцесу. Очікується, що 1,4-нм технологія забезпечить приріст продуктивності на 15% та зменшення енергоспоживання на 30% порівняно з попередніми поколіннями.
Компанія також вже планує перехід до ще більш передової 1-нм літографії, однак терміни її впровадження наразі не уточнюються.
За даними WccfTech, вартість виробництва пластин за новим техпроцесом буде суттєво вищою: орієнтовна ціна однієї 1,4-нм пластини становитиме близько $45 тис., що значно перевищує поточну вартість 2-нм пластин - $30 тис.
