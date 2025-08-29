Авторизация

НОВИНИ
TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка

09:51 29.08.2025

Новини IT

 

Компанія TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, готується до спорудження першого заводу з виробництва чипів за технологією 1,4 нанометра. За даними Economic News Daily, будівництво розпочнеться раніше запланованого терміну - вже в жовтні 2025 року. Початкові інвестиції можуть сягнути 1,5 трильйона тайванських доларів, що еквівалентно приблизно $49 млрд.

Новий об'єкт, під назвою "Fab 25", буде розташований у Центральному науковому парку Тайваню поблизу міста Тайчжун. На території комплексу планується зведення чотирьох виробничих ліній. Перший завод має розпочати пробне виробництво до кінця 2027 року. Повномасштабний запуск очікується у другій половині 2028 року.

TSMC вже повідомила своїх постачальників про необхідність пришвидшення поставок обладнання для запуску нового техпроцесу. Очікується, що 1,4-нм технологія забезпечить приріст продуктивності на 15% та зменшення енергоспоживання на 30% порівняно з попередніми поколіннями.

Компанія також вже планує перехід до ще більш передової 1-нм літографії, однак терміни її впровадження наразі не уточнюються.

За даними WccfTech, вартість виробництва пластин за новим техпроцесом буде суттєво вищою: орієнтовна ціна однієї 1,4-нм пластини становитиме близько $45 тис., що значно перевищує поточну вартість 2-нм пластин - $30 тис.
За матеріалами: mezha.media
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

