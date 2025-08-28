Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі

MS Word пропонує залишити документ в хмарі.

Word тепер автоматично зберігатиме нові документи у OneDrive або SharePoint, замість локального диска, за замовчуванням. Це оновлення вже почало розгортатися для користувачів Microsoft 365 на Windows і має на меті зменшити ризик втрати файлів та покращити спільну роботу.

Коли користувач створює новий документ, Word починає автоматично зберігати його копії у хмарі з мітками часу замість розширення. При спробі зберегти документ, Word одразу пропонує зберегти його в тому ж хмарному сховищі. Microsoft зазначає, що це рішення допоможе уникнути ситуацій, коли файли губляться через збій системи або випадкове закриття програми. Раніше MS Word зберігав кожні 10 хвилин (інтервал можна було змінити) приховану копію файлу локально поряд з відкритим документом, або у внутрішній папці MS Office, якщо документ щойно створено і ще не збережено.

Ця зміна є частиною ширшої стратегії Microsoft щодо просування хмарних сервісів і інтеграції з інструментами на базі штучного інтелекту, такими як Copilot. Компанія також планує запровадити подібну поведінку для інших програм Office, включно з Excel та PowerPoint.