Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів

17:42 28.08.2025 |

Новини IT

 

Google представила безплатну версію свого відеоредактора Vids, яка дозволяє всім користувачам спробувати основні функції сервісу. Раніше доступ до редактора був обмежений підписниками Google Workspace або AI-підписок.

Безплатна версія включає шаблони, стокові матеріали та частину ШІ-можливостей. Проте нові інструменти генеративного ШІ, які дозволяють створювати відео з одного зображення або використовувати ШІ-аватари для озвучення повідомлень, доступні лише у платній підписці. На старті представлено 12 аватарів із різною зовнішністю та голосами, але поки що користувачі не можуть створювати власні аватари, як це реалізовано у Zoom.

Нові ШІ-функції платної версії включають інструмент для автоматичного обрізання пауз і слів-паразитів на записах, що економить час під час створення презентацій або навчальних відео. За словами Google, ці інструменти дають компаніям змогу оперативно й економно створювати контент, без тривалих зйомок з акторами та великих витрат на виробництво.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

