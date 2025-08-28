Фінансові новини
- 28.08.25
- 19:12
- RSS
- мапа сайту
Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
17:35 28.08.2025 |
ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників, що оцінить компанію більш ніж у $330 млрд. Причиною є стале зростання доходів, які стали найбільшими у світі серед соцмереж.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У межах програми викупу компанія планує запропонувати поточним співробітникам $200,41 за акцію, що на 5,5% більше, ніж $189,90 пів року тому. Тоді ByteDance оцінювалася приблизно у $315 млрд. Новий викуп стартує восени.
Збільшення оцінки збігається з тим, що ByteDance закріплює позицію найбільшої у світі соціальної медіакомпанії за доходами. У другому кварталі її виручка зросла на 25% у річному вимірі й досягла близько $48 млрд, більшість з яких надходить із китайського ринку. Водночас компанія й далі перебуває під політичним тиском, щоб відокремити свій американський бізнес.
У першому кварталі ByteDance заробила понад $43 млрд, обігнавши Meta (власника Facebook та Instagram) із показником $42,3 млрд за той самий період. І ByteDance, і Meta у другому кварталі зберегли зростання продажів понад 20%, насамперед завдяки високому попиту на рекламу.
ByteDance проводить викуп акцій двічі на рік, дозволяючи співробітникам продати частину своїх часток у приватній компанії. Це стало звичною практикою для великих «пізніх стартапів», які хочуть утримати працівників і забезпечити ліквідність без виходу на IPO. На відміну від багатьох інших, зокрема SpaceX чи OpenAI, ByteDance фінансує викупи власним балансом, що свідчить про її фінансову гнучкість і високі прибутки.
Окрім того, ByteDance вважається одним із лідерів Китаю у сфері штучного інтелекту. Компанія інвестує мільярди доларів у закупівлю чипів Nvidia, розвиток інфраструктури для ШІ та створення власних моделей.
РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
