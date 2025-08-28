Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами

17:35 28.08.2025 |

Новини IT

 

ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників, що оцінить компанію більш ніж у $330 млрд. Причиною є стале зростання доходів, які стали найбільшими у світі серед соцмереж.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У межах програми викупу компанія планує запропонувати поточним співробітникам $200,41 за акцію, що на 5,5% більше, ніж $189,90 пів року тому. Тоді ByteDance оцінювалася приблизно у $315 млрд. Новий викуп стартує восени.

Збільшення оцінки збігається з тим, що ByteDance закріплює позицію найбільшої у світі соціальної медіакомпанії за доходами. У другому кварталі її виручка зросла на 25% у річному вимірі й досягла близько $48 млрд, більшість з яких надходить із китайського ринку. Водночас компанія й далі перебуває під політичним тиском, щоб відокремити свій американський бізнес.

У першому кварталі ByteDance заробила понад $43 млрд, обігнавши Meta (власника Facebook та Instagram) із показником $42,3 млрд за той самий період. І ByteDance, і Meta у другому кварталі зберегли зростання продажів понад 20%, насамперед завдяки високому попиту на рекламу.

ByteDance проводить викуп акцій двічі на рік, дозволяючи співробітникам продати частину своїх часток у приватній компанії. Це стало звичною практикою для великих «пізніх стартапів», які хочуть утримати працівників і забезпечити ліквідність без виходу на IPO. На відміну від багатьох інших, зокрема SpaceX чи OpenAI, ByteDance фінансує викупи власним балансом, що свідчить про її фінансову гнучкість і високі прибутки.

Окрім того, ByteDance вважається одним із лідерів Китаю у сфері штучного інтелекту. Компанія інвестує мільярди доларів у закупівлю чипів Nvidia, розвиток інфраструктури для ШІ та створення власних моделей.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес