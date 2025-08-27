Фінансові новини
Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
17:32 27.08.2025 |
Компанія Anthropic оголосила про запуск тестової версії браузерного агента Claude, який працює у Chrome як розширення. Про це пише TechCrunch. Новий інструмент доступний для 1000 користувачів тарифного плану Max, вартість якого становить від $100 до $200 на місяць. Для інших охочих відкрито список очікування.
Claude для Chrome функціонує у боковому вікні браузера, зберігаючи контекст усіх дій користувача. Агента можна налаштувати на виконання певних завдань у браузері, включно з діями від імені користувача. За замовчуванням Claude не має доступу до сайтів фінансових послуг, контенту для дорослих та піратських ресурсів. Перед виконанням ризикованих дій - таких як публікація, купівля чи передача персональних даних - агент запитує дозвіл.
Anthropic зазначає, що мета попереднього запуску - виявлення та усунення нових ризиків безпеки. Компанія вже реалізувала захист від атак типу prompt injection, які можуть виникати через прихований код на вебсторінках. За даними Anthropic, ефективність таких атак знижено з 23,6% до 11,2%.
Запуск Claude для Chrome відбувається на тлі активної конкуренції серед розробників ШІ-браузерів. Perplexity вже представила власний браузер Comet, OpenAI готує аналогічний продукт, а Google інтегрує Gemini у Chrome.
Усе це відбувається на фоні антимонопольного процесу проти Google, де суд може зобов'язати компанію продати Chrome. Водночас компанія Perplexity заявила, що готова купити Google Chrome за суму, що перевищує її власну оцінку.
