Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo

Google анонсувала нову функцію для свого додатка Перекладач - тепер він допомагатиме користувачам вивчати іноземні мови за допомогою ШІ, а також зможе перекладати розмови в реальному часі.

Бета-версія інструмента для навчання вже доступна частині користувачів. Він створює персоналізовані уроки залежно від рівня володіння мовою та цілей навчання - наприклад, підготовка до подорожі, робочих зустрічей чи побутових розмов. Наразі підтримуються англійська, іспанська, французька та португальська мови.

Користувачі можуть вибрати рівень знань і сценарій, після чого штучний інтелект Gemini згенерує урок, який можна проходити в інтерактивному режимі: практикувати розмови або слухати діалоги, натискаючи на відомі слова.

Окрім цього, у Google Перекладач з'явилася функція живого перекладу розмов, яка працює в понад 70 мовах. Вона доступна користувачам у США, Індії та Мексиці й дозволяє вести двосторонні діалоги, автоматично перекладаючи мовлення в реальному часі.

Google також експериментує з тим, щоб синтезований голос перекладу звучав схоже на голос користувача, але ця функція поки що не запущена.