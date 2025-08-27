Фінансові новини
AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
13:05 27.08.2025
На конференції Hot Chips AMD представила нові деталі щодо архітектури RDNA4, яка стала основою для серії Radeon RX 9000. Головна ідея - гнучкий, масштабований дизайн SoC, що дозволяє створювати різні GPU з одного базового шаблону.
Ключові особливості RDNA4:
Модульність: GPU розділений на блоки - нижній відповідає за I/O, дисплей, медіа, енергоспоживання, безпеку та керування системою. Цей блок можна повторно використовувати для створення менш потужних карт без повного редизайну.
Гнучке бінінгування: AMD може відключати цілі шейдерні двигуни або окремі WGP (Work Group Processors), а також змінювати ширину шини пам'яті кроками по 64 біти (256, 192, 128) - це дозволяє адаптувати GPU до буд-якої VRAM.
Одна архітектура - багато SKU: Завдяки цьому підходу AMD може випустити моделі середнього рівня, навіть якщо висококласні варіанти були скасовані (наприклад, Navi 4X).
Попри чутки, AMD не випустила мобільні версії RX 9000M. Навіть нові ноутбуки з Ryzen AI MAX 300 не мають RDNA4 GPU. Поки що ніякого мобільного RDNA4.
Приклад моделей RX 9000:
|Модель
|GPU
|CU/SP
|VRAM
|Шина
|TBP
|RX 9070 XT
|Navi 48
|64/4096
|16 GB GDDR6
|256-bit
|304 W
|RX 9060 XT (8 GB)
|Navi 44
|32/2048
|8 GB GDDR6
|128-bit
|150 W
|RX 9060
|Navi 44
|28/1792
|8 GB GDDR6
|128-bit
|132 W
Що це означає?
Схоже, що AMD оцінила технологію чиплетів, яку вона активно використовує в своїх процесорах сімейства Zen. Ця технологія дозволяє легко і гнучко масштабувати потужність, збираючи з однакових частинок як найбюджетніші Ryzen 3 так і ультимативні рішення Epyc і Threadripper. Модульний підхід в центральних процесорах приніс компанії прорву грошей, тож, схоже, що інженерам компанії поставили задачу так само масштабувати і графічні процесори. Якщо це так, то дуже скоро наше уявлення про графічні чипи суттєво зміняться.
