НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU

13:05 27.08.2025 |

Новини IT

AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU

 

На конференції Hot Chips AMD представила нові деталі щодо архітектури RDNA4, яка стала основою для серії Radeon RX 9000. Головна ідея - гнучкий, масштабований дизайн SoC, що дозволяє створювати різні GPU з одного базового шаблону.

Ключові особливості RDNA4:

Модульність: GPU розділений на блоки - нижній відповідає за I/O, дисплей, медіа, енергоспоживання, безпеку та керування системою. Цей блок можна повторно використовувати для створення менш потужних карт без повного редизайну.

Гнучке бінінгування: AMD може відключати цілі шейдерні двигуни або окремі WGP (Work Group Processors), а також змінювати ширину шини пам'яті кроками по 64 біти (256, 192, 128) - це дозволяє адаптувати GPU до буд-якої VRAM.

Одна архітектура - багато SKU: Завдяки цьому підходу AMD може випустити моделі середнього рівня, навіть якщо висококласні варіанти були скасовані (наприклад, Navi 4X).

Попри чутки, AMD не випустила мобільні версії RX 9000M. Навіть нові ноутбуки з Ryzen AI MAX 300 не мають RDNA4 GPU. Поки що ніякого мобільного RDNA4.

Приклад моделей RX 9000:

Модель GPU CU/SP VRAM Шина TBP
RX 9070 XT Navi 48 64/4096 16 GB GDDR6 256-bit 304 W
RX 9060 XT (8 GB) Navi 44 32/2048 8 GB GDDR6 128-bit 150 W
RX 9060 Navi 44 28/1792 8 GB GDDR6 128-bit 132 W

Що це означає?

Схоже, що AMD оцінила технологію чиплетів, яку вона активно використовує в своїх процесорах сімейства Zen. Ця технологія дозволяє легко і гнучко масштабувати потужність, збираючи з однакових частинок як найбюджетніші Ryzen 3 так і ультимативні рішення Epyc і Threadripper. Модульний підхід в центральних процесорах приніс компанії прорву грошей, тож, схоже, що інженерам компанії поставили задачу так само масштабувати і графічні процесори. Якщо це так, то дуже скоро наше уявлення про графічні чипи суттєво зміняться.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

