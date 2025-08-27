Фінансові новини
NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
11:40 27.08.2025 |
Компанія NVIDIA оголосила про запуск нового покоління модульних комп'ютерів Jetson AGX для створення робототехніки - Jetson Thor. Про це повідомляє Engadget.
Цей модуль, як і виробничі моделі Thor T5000, призначені для фізичного штучного інтелекту та гуманоїдної робототехніки. За словами генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана, компанія розробила Jetson Thor для мільйонів інженерів, які працюють над роботизованими системами, що взаємодіють із фізичним світом.
Jetson Thor побудований на графічному процесорі покоління Blackwell та має 128 ГБ пам'яті, що забезпечує до 2 070 терафлопс обчислень FP4 для ефективної роботи новітніх моделей штучного інтелекту. Система при цьому споживає енергію в межах 130 Вт.
Модуль демонструє високий приріст продуктивності: обчислювальна потужність для ШІ зросла у 7,5 раза, а енергоефективність - у 3,5 раза, порівняно з попередньою моделлю Jetson Orin. Ці чипи здатні запускати великі мовні та візуальні моделі штучного інтелекту, що дозволяє роботам краще аналізувати навколишнє середовище.
Системи Thor працюють на повноцінній програмній платформі Jetson, спеціально створеній для застосування в робототехніці. Серед клієнтів NVIDIA, які вже використовують Jetson-чипи, - Amazon, Meta, Agility Robotics і Boston Dynamics.
Розробницький комплект Jetson AGX Thor доступний за ціною $3,499. Виробничі модулі Thor T5000 для готових роботів пропонуються по оптовій ціні $2,999 за одиницю при мінімальному замовленні від 1,000 штук.
