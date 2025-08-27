Фінансові новини
NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
10:50 27.08.2025 |
Компанія NVIDIA представила уряду США новий графічний процесор зі штучним інтелектом B30 і звернулася до нього з проханням дозволити експорт цього чипа до Китаю. Про це пише Wall Street Journal.
За даними джерел, B30 забезпечує до 80% пікової продуктивності нової архітектури Blackwell. Раніше президент США Трамп заявляв, що допускає постачання чипів до Китаю за умови зниження їх продуктивності на 30-50%.
У квітні 2025 року США заборонили продаж чипів H20 Китаю, що призвело до списання $5,5 млрд у фінансовій звітності NVIDIA. Через три місяці заборону скасували, але компанію зобов'язали сплачувати 15% від доходу з продажів у Китаї.
Після скасування заборони китайські компанії масово замовляли H20, однак незабаром китайські державні ЗМІ назвали ці чипи "застарілими" та "небезпечними". Влада КНР заявила про наявність "трекерів" у продукції NVIDIA, однак компанія це заперечує. Крім того, висловлювання міністра торгівлі США Говарда Лютника про "залежність" Китаю від американських технологій викликали негативну реакцію в Пекіні.
У відповідь NVIDIA скоротила виробництво H20 та почала тестування B30. Попередні результати випробувань нових чипів у китайських компаніях виявилися позитивними.
Попри обмеження, китайські компанії продовжують надавати перевагу чипам NVIDIA через нестачу локальних альтернатив і слабшу програмну підтримку. Водночас китайський уряд підтримує розвиток чипів від власних виробників, зокрема Huawei, що може вплинути на позиції NVIDIA в Китаї.
