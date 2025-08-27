Фінансові новини
Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
09:18 27.08.2025 |
UltraRAM стирає межу постійною та оперативною пам'яттю. Quinas Technology та IQE plc розробили технологію масштабованого виробництва.
Компанія Quinas Technology, яка стоїть за UltraRAM, протягом останнього року активно співпрацювала з виробником чипів IQE plc над масштабуванням виробництва UltraRAM до промислового рівня. За даними Blocks & Files, співпраця була успішною, і пам'ять, яка обіцяє швидкість, подібну до DRAM, у 4000 разів більшу довговічність, ніж NAND, та збереження даних до тисячі років, зараз на порозі виробництва.
Виготовлення UltraRAM базується на процесі епітаксії. Складні напівпровідникові шари вирощуються з великою точністю на кристалічній підкладці. Пізніше для створення структур мікросхем пам'яті застосовуються більш звичні процеси виробництва напівпровідників, як фотолітографія та травлення.
"Ми успішно досягли нашої мети - розробити масштабований процес епітаксії для UltraRAM, що є важливою віхою на шляху до промислового виробництва мікросхем. Цей проєкт представляє унікальну можливість втілити в життя наступне покоління складних напівпровідникових матеріалів у Великій Британії", - каже Ютта Мейєр, генеральний директор IQE.
Генеральний директор і співзасновник Quinas Джеймс Ешфорт-Пук назвав спільний успіх як поворотним моментом на шляху від університетських досліджень до комерційних продуктів. Наступним кроком у плані комерціалізації UltraRAM стане узгодження пілотного виробництва з різними літографічними фабриками та іншими партнерами.
Пам'ять UltraRAM широко відома з 2022 року. Вона стане першою пам'яттю, яка використовуватиме квантово-механічний процес, який називається резонансним тунелюванням. У вересні 2023 року Tom's Hardware відвідав лабораторії UltraRAM, які відокремилися від Ланкастерського університету під керівництвом Quinas Technology. Журналісти побачили прототип мікросхеми UltraRAM у процесі тестування
