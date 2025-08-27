Авторизация

Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років

09:18 27.08.2025 |

Новини IT

Універсальна пам&apos;ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років

 

UltraRAM стирає межу постійною та оперативною пам'яттю. Quinas Technology та IQE plc розробили технологію масштабованого виробництва.

Компанія Quinas Technology, яка стоїть за UltraRAM, протягом останнього року активно співпрацювала з виробником чипів IQE plc над масштабуванням виробництва UltraRAM до промислового рівня. За даними Blocks & Files, співпраця була успішною, і пам'ять, яка обіцяє швидкість, подібну до DRAM, у 4000 разів більшу довговічність, ніж NAND, та збереження даних до тисячі років, зараз на порозі виробництва.

Виготовлення UltraRAM базується на процесі епітаксії. Складні напівпровідникові шари вирощуються з великою точністю на кристалічній підкладці. Пізніше для створення структур мікросхем пам'яті застосовуються більш звичні процеси виробництва напівпровідників, як фотолітографія та травлення.

"Ми успішно досягли нашої мети - розробити масштабований процес епітаксії для UltraRAM, що є важливою віхою на шляху до промислового виробництва мікросхем. Цей проєкт представляє унікальну можливість втілити в життя наступне покоління складних напівпровідникових матеріалів у Великій Британії", - каже Ютта Мейєр, генеральний директор IQE.

Генеральний директор і співзасновник Quinas Джеймс Ешфорт-Пук назвав спільний успіх як поворотним моментом на шляху від університетських досліджень до комерційних продуктів. Наступним кроком у плані комерціалізації UltraRAM стане узгодження пілотного виробництва з різними літографічними фабриками та іншими партнерами.

Пам'ять UltraRAM широко відома з 2022 року. Вона стане першою пам'яттю, яка використовуватиме квантово-механічний процес, який називається резонансним тунелюванням. У вересні 2023 року Tom's Hardware відвідав лабораторії UltraRAM, які відокремилися від Ланкастерського університету під керівництвом Quinas Technology. Журналісти побачили прототип мікросхеми UltraRAM у процесі тестування
За матеріалами: ITC.ua
 

