Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store

13:55 26.08.2025

Новини IT

 

Google посилює заходи безпеки для розповсюдження Android-додатків. З наступного року компанія почне перевіряти ідентичність розробників, які поширюють програми на сертифікованих Android-пристроях поза Play Store. Глобальний запуск нових правил буде поступовим, пише TechCrunch.

Android залишиться відкритою платформою: користувачі зможуть поширювати додатки через інші магазини або шляхом sideloading, проте розробники не зможуть лишатись анонімними. Google зазначає, що це дозволить зменшити поширення шкідливого ПЗ, фінансові шахрайства та крадіжку персональних даних. За даними компанії, кількість шкідливих програм через sideloading у 50 разів перевищує показники Google Play, де верифікація розробників діє з 2023 року.

Розробники зможуть зареєструватися для раннього доступу з жовтня 2025 року, а з березня 2026-го верифікація стане обов'язковою для всіх. До вересня 2026-го нові вимоги діятимуть у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. Починаючи з 2027 року правила запровадять глобально.

Для верифікації потрібно буде надати юридичне ім'я, адресу, електронну пошту та телефон. Студенти та розробники-аматори зможуть використовувати окремий тип облікового запису Android Developer Console.

Нові вимоги можуть суттєво вплинути на екосистему Android-додатків і способи їх розповсюдження, оскільки Google прагне скоротити проблеми з безпекою та шкідливим ПЗ.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

