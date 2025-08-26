Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів

Центри обробки даних для штучного інтелекту у Великій Британії вирішили переходити на власну незалежну газову генерацію, тому хочуть підключатися до газопроводів. Про це пише Financial Times.

П'ять великих проєктів центрів обробки даних на півдні Англії звернулися до National Gas з офіційними запитами щодо підключення, повідомив Financial Times приватний власник британських газопроводів.

"Національна газотранспортна мережа готова відігравати ключову роль у сприянні цим критичним інвестиціям сьогодні, працюючи у партнерстві з електромережами", - сказав Ієн Редлі, головний комерційний директор National Gas, яка належить австралійській компанії з управління активами Macquarie.

National Gas відмовилася розкривати подробиці щодо п'яти проєктів, однак заявила, що вони вимагатимуть приблизно 2,5 Гвт сумарної потужності. Це еквівалентно електричній потужності, яка потенційно може забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств.

Затримка зі створенням центрів обробки даних у Британії спричинена головним чином тривалим підключенням до електромереж. Власна енергогенерація на газі прискорить цей процес.

Теодора Канева, керівниця відділу інтелектуальної інфраструктури та систем торговельної групи TechUK, заявила, що підключення до електромереж, а також високі ціни на електроенергію є "однією з найбільших проблем для інвестицій у Великій Британії".

"Нещодавно був випадок, коли у нас був центр обробки даних, якому потрібні були додаткові [потужності] - вони мали отримати їх у вересні цього року, але тепер отримують їх у 2037 році", - сказала вона.

Запити свідчать про те, що потреба у швидкому доступі до енергії підтримуватиме використання викопного палива, попри заяви технологічних груп щодо скорочення викидів вуглекислого газу.

Центри обробки даних у США все частіше звертаються до газових електростанцій, попри тиск щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Siemens Energy, німецький виробник енергетичного обладнання, пояснив стрімке зростання попиту на газові турбіни для центрів обробки даних у США рекордним портфелем замовлень на суму майже 136 млрд євро у серпні.

Згідно з дослідженням Global Energy Monitor, у всьому світі будується понад 85 газових електростанцій для задоволення все більших потреб центрів обробки даних в енергії від штучного інтелекту.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, попит на електроенергію для центрів обробки даних може зрости більш ніж удвічі до 945 терават-годин до 2045 року - трохи більше, ніж усе споживання електроенергії Японією сьогодні.