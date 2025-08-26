Фінансові новини
26.08.25
- 04:52
- RSS
- мапа сайту
Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
23:13 25.08.2025
Intel попередила інвесторів, що передання урядові США 10% частки компанії може становити ризики для бізнесу. Про це йдеться в біржовій звітності, яку Intel опублікувала після оголошення угоди, пише Reuters.
Компанія виклала нові фактори ризику в документі з цінних паперів після того, як уряд США ухвалив рішення конвертувати $11 млрд раніше виданих грантів в акції Intel, отримавши 9,9% компанії зі знижкою до ринкової ціни.
Уряд США купує акції Intel зі знижкою у $4 до ціни закриття акцій Intel у $24,80 у п'ятницю. У понеділок акції Intel зросли на 2% на початку торгів - до $25,25.
Акції Intel будуть придбані коштом невиплачених грантів у розмірі $5,7 млрд згідно із законом про субсидування напівпровідників CHIPS and Science 2022 року, а також $3,2 млрд, виділених Intel на програму Secure Enclave торік попередником Дональда Трампа, президентом-демократом Джо Байденом.
Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан у відеоролику, опублікованому в понеділок Міністерством торгівлі, заявив, що компанія не потребує державного фінансування.
"Мені грант не потрібен, - сказав Тан. - Але дуже сподіваюся, що уряд США стане моїм акціонером".
У заяві йдеться, що суттєві додаткові повноваження уряду щодо законів та нормативних актів, що впливають на Intel, можуть обмежити можливості компанії укладати угоди, які приносять вигоду акціонерам.
Intel вказала, що нові умови можуть обмежити доступ до майбутніх субсидій та відлякати іноземних клієнтів. Інші держструктури можуть також спробувати конвертувати видані гранти на частку капіталу або, навпаки, відмовитися від подальшої підтримки.
У країнах поза США угода загрожує Intel різними обмеженнями та додатковими перевірками. Компанія також заявила, що акції, які будуть передані уряду США з дисконтом до ринкової ціни, розмивають частку акціонерів.
Продажі за межами США склали 76% виторгу Intel торік, тоді як виторг з Китаю склав 29% загальної виторгу.
