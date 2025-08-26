Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США

23:13 25.08.2025 |

Новини IT

 

Intel попередила інвесторів, що передання урядові США 10% частки компанії може становити ризики для бізнесу. Про це йдеться в біржовій звітності, яку Intel опублікувала після оголошення угоди, пише Reuters.

Компанія виклала нові фактори ризику в документі з цінних паперів після того, як уряд США ухвалив рішення конвертувати $11 млрд раніше виданих грантів в акції Intel, отримавши 9,9% компанії зі знижкою до ринкової ціни.

Уряд США купує акції Intel зі знижкою у $4 до ціни закриття акцій Intel у $24,80 у п'ятницю. У понеділок акції Intel зросли на 2% на початку торгів - до $25,25.

Акції Intel будуть придбані коштом невиплачених грантів у розмірі $5,7 млрд згідно із законом про субсидування напівпровідників CHIPS and Science 2022 року, а також $3,2 млрд, виділених Intel на програму Secure Enclave торік попередником Дональда Трампа, президентом-демократом Джо Байденом.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан у відеоролику, опублікованому в понеділок Міністерством торгівлі, заявив, що компанія не потребує державного фінансування.

"Мені грант не потрібен, - сказав Тан. - Але дуже сподіваюся, що уряд США стане моїм акціонером".

У заяві йдеться, що суттєві додаткові повноваження уряду щодо законів та нормативних актів, що впливають на Intel, можуть обмежити можливості компанії укладати угоди, які приносять вигоду акціонерам.

Intel вказала, що нові умови можуть обмежити доступ до майбутніх субсидій та відлякати іноземних клієнтів. Інші держструктури можуть також спробувати конвертувати видані гранти на частку капіталу або, навпаки, відмовитися від подальшої підтримки.

У країнах поза США угода загрожує Intel різними обмеженнями та додатковими перевірками. Компанія також заявила, що акції, які будуть передані уряду США з дисконтом до ринкової ціни, розмивають частку акціонерів.

Продажі за межами США склали 76% виторгу Intel торік, тоді як виторг з Китаю склав 29% загальної виторгу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес