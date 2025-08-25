Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 21:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
13:54 25.08.2025 |
Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг під час робочого візиту до Тайваню повідомив, що компанія завершила фінальний етап розробки шести чипів нової "революційної" архітектури Rubin, яка розроблена повністю з нуля. Наразі нові чипи готуються до пробного виробництва на фабриках TSMC. Про це пише WccfTech.
До складу нової платформи входять графічні процесори R100, центральні процесори, комутатори NVLink, кремнієво-фотонні процесори та інші компоненти, що свідчить про повну перебудову технічного стека.
Всі чипи Rubin створені за 3-нм техпроцесом TSMC N3P та використовують корпус CoWoS-L. Вперше в історії NVIDIA застосовано дизайн чиплетів, а також нову сітку прицілювання 4x, що перевищує показник 3,3x у попередній архітектурі Blackwell. Графічні процесори Rubin R100 отримають підтримку пам'яті HBM4, яка має вищу пропускну здатність порівняно з HBM3E.
Платформа Rubin орієнтована на високопродуктивні обчислення, зокрема для систем штучного інтелекту. NVIDIA проводить на заводах TSMC перевірку теплових характеристик архітектури, енергоспоживання та ефективності міжчипових з'єднань. Очікується, що серійне виробництво чипів Rubin розпочнеться у 2026 році, а розширена версія Rubin Ultra - у 2027-му.
Дженсен Хуанг зазначив, що головною метою поїздки до Тайваню була оцінка прогресу архітектури Rubin на потужностях TSMC. За його словами, нова платформа є "дуже просунутою" та стане основою для наступного покоління серверних рішень NVIDIA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
Бізнес
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів