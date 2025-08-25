Авторизация

Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин

11:18 25.08.2025 |

Новини IT, Транспорт

Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин

 

Компанія Huawei офіційно відкрила свою революційну зарядну станцію для електровантажівок у провінції Сичуань, Зарядна станція може сумарно видавати до 100 МВт, що робить її унікальною в світовій практиці. Це стало можливим завдяки технології Huawei Megawatt Supercharging, презентованій на церемонії відкриття. Для порівняння, зруйнована росіянами Каховська ГЕС мала пікову потужність 335 МВт, але видавала цю потужність лише в окремі періоди року.

Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин

 

Добова потужність зарядної станції становить неймовірні 300 000 кВт/год, що дозволяє заряджати до 700 вантажних автомобілів щодня. Станція має 18 «колонок» на 1.44 мегават, 108 на 600 кіловат і 72 на 720 кіловат - усі з рідинним охолодженням. Покрівля на зарядній станції виконана з сонячних панелей, сумарною потужністю 1 МВт. Для комплексу була розроблена спеціальна інтелектуальна система, яка розподіляє електроенергію станцією, а також спеціальну систему керування рідинним охолодженням.

Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин

 
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

