Компанія Huawei офіційно відкрила свою революційну зарядну станцію для електровантажівок у провінції Сичуань, Зарядна станція може сумарно видавати до 100 МВт, що робить її унікальною в світовій практиці. Це стало можливим завдяки технології Huawei Megawatt Supercharging, презентованій на церемонії відкриття. Для порівняння, зруйнована росіянами Каховська ГЕС мала пікову потужність 335 МВт, але видавала цю потужність лише в окремі періоди року.

Добова потужність зарядної станції становить неймовірні 300 000 кВт/год, що дозволяє заряджати до 700 вантажних автомобілів щодня. Станція має 18 «колонок» на 1.44 мегават, 108 на 600 кіловат і 72 на 720 кіловат - усі з рідинним охолодженням. Покрівля на зарядній станції виконана з сонячних панелей, сумарною потужністю 1 МВт. Для комплексу була розроблена спеціальна інтелектуальна система, яка розподіляє електроенергію станцією, а також спеціальну систему керування рідинним охолодженням.