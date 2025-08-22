Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках
14:00 22.08.2025 |
Під час заходу Made by Google, де також дебютував Pixel Watch 4, Qualcomm представила нове покоління платформи для носимих пристроїв - Snapdragon W5 Gen 2 та W5+ Gen 2. Головна новинка - підтримка супутникового зв'язку, що відкриває нові горизонти для безпеки та автономності.
Ключові особливості:
Супутниковий зв'язок через Skylo NNTN - вперше носимі пристрої отримують можливість надсилати екстрені повідомлення навіть у місцях без мобільного покриття чи Wi-Fi. Це особливо корисно для мандрівників, туристів та рятувальних служб. W5 це базова модель, а W5+ має додатковий енергоефективний співпроцесор, що дозволяє краще оптимізувати батарею.
Технологічні покращення
* 4-нм архітектура SoC
* Location Machine Learning 3.0 - точність GPS зросла на 50% відносно попереднього покоління
* Оптимізований RF Front End - зменшення розміру компонентів і споживання енергії на 20%
Pixel Watch 4 - перший на W5 Gen 2
Новий годинник від Google працює на Wear OS 6 і став першим пристроєм, що використовує W5 Gen 2. Qualcomm підкреслює, що платформа створена для покращення взаємодії між пристроями без шкоди для продуктивності чи автономності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT