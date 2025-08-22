Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках

Під час заходу Made by Google, де також дебютував Pixel Watch 4, Qualcomm представила нове покоління платформи для носимих пристроїв - Snapdragon W5 Gen 2 та W5+ Gen 2. Головна новинка - підтримка супутникового зв'язку, що відкриває нові горизонти для безпеки та автономності.

Ключові особливості:

Супутниковий зв'язок через Skylo NNTN - вперше носимі пристрої отримують можливість надсилати екстрені повідомлення навіть у місцях без мобільного покриття чи Wi-Fi. Це особливо корисно для мандрівників, туристів та рятувальних служб. W5 це базова модель, а W5+ має додатковий енергоефективний співпроцесор, що дозволяє краще оптимізувати батарею.

Технологічні покращення

* 4-нм архітектура SoC

* Location Machine Learning 3.0 - точність GPS зросла на 50% відносно попереднього покоління

* Оптимізований RF Front End - зменшення розміру компонентів і споживання енергії на 20%

Pixel Watch 4 - перший на W5 Gen 2

Новий годинник від Google працює на Wear OS 6 і став першим пристроєм, що використовує W5 Gen 2. Qualcomm підкреслює, що платформа створена для покращення взаємодії між пристроями без шкоди для продуктивності чи автономності.