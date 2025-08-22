Фінансові новини
Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
12:26 22.08.2025 |
Google оголосила про масштабне розширення AI Mode у Пошуку - тепер він стане доступним у понад 180 країнах, серед яких є й Україна. Раніше функція працювала лише у США, Великій Британії та Індії. Поки підтримується тільки англійська, але компанія планує додавати інші мови.
AI Mode - це режим пошуку з використанням генеративного штучного інтелекту. Він формує узагальнені відповіді на складні запити, підбирає дані з різних джерел і може діяти як інтерактивний помічник, виконуючи частину дій замість користувача.
Сервіс використовує вебагента Project Mariner, ресурси Google Maps і Knowledge Graph, а також дані партнерів, щоб надавати результати в реальному часі. Окрім цього, він може запам'ятовувати попередні пошукові запити й уподобання користувача для точніших рекомендацій.
Ще одна нова опція - можливість ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими користувачами. Це дозволяє підключати друзів або колег до вже створеної ШІ-сесії, наприклад для спільного планування подорожей чи вечірок. Посилання на сесію можна видалити у будь-який момент.
Зараз функція доступна лише у США для підписників Google AI Ultra через платформу Labs, але розширення на інші країни вже розпочалося.
