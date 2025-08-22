Авторизация

Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2

11:51 22.08.2025 |

Новини IT

 

Qualcomm готує Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), який має стати справжнім флагманом для більш спрощених флагманів. Відомий інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що чіп отримає ті ж кастомні ядра Oryon і буде виготовлений за 3-нм техпроцесом N3P, як і Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Витік підтверджує, що конфігурація залишиться у форматі «2 продуктивних + 6 енергоефективних ядер». Продуктивне ядро Pegasus отримає частоту до 5.0 ГГц, а енергоефективні ядра - до 4.0 ГГц. Це значно вище, ніж у Snapdragon 8 Gen 4, де максимальна частота становила 4.32 ГГц та 3.53 ГГц відповідно.

Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2

 

Незважаючи на подібну архітектуру до Elite Gen 2, Snapdragon 8 Gen 5 буде розташований у трохи нижчому ціновому сегменті. Очікується, що смартфони з цим процесором коштуватимуть у межах 300-400 доларів, роблячи преміальний рівень продуктивності доступнішим для масового користувача.

При цьому Snapdragon 8 Elite Gen 2 залишиться справжнім топовим чипсетом Qualcomm, з вищими частотами, потужною графікою, ширшою пропускною здатністю пам'яті та потужнішими функціями ШІ. Snapdragon 8 Gen 5 позиціонують як «флагманський досвід за середню ціну».
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Qualcomm
 

