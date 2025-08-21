Авторизация

Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів

23:37 20.08.2025 |

Новини IT

 

У рамках закону CHIPS, уряд США виділив мільярдні гранти компаніям, які займаються переносом виробництва напівпровідників на територію США. Серед отримувачів - Samsung, Intel, Micron, TSMC та інші. Але тепер уряд почав висувати додаткову умову.

Адміністрація США не хоче витрачати величезні гроші, без можливості отримати додатковий контроль над цими компаніями. Білий Дім розглядає можливість отримання частки в компаніях, які отримують гранти. Це означає, що уряд може володіти невеликим відсотком таких гігантів, як Intel і Samsung. Міністр торгівлі США Говард Латнік (Howard Lutnick) вже веде переговори про 10% частку в Intel. Samsung отримала грант у розмірі 4,74 мільярда доларів, але більшість коштів ще не виплачено.

Samsung поки не прокоментувала ситуацію. Оскільки компанія є стратегічно важливою для Південної Кореї, уряд цієї країни може мати власну позицію щодо участі США в компанії, що продукує значну частину їх державного бюджету. Це вже питання національної безпеки, що робить його більш чутливим.
За матеріалами: gagadget.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

